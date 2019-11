Il cavaliere marsicano Matteo Luciani negli Stati Uniti ai mondiali di Barrel

Oricola. Il giovane Matteo Luciani ha rappresentato l’Italia ai mondiali di Barrel in Georgia. Luciani, istruttore e cavaliere titolare della scuderia LH di Oricola, ha collezionato negli anni molti successi grazie alla sua passione e determinazione.

Nella sua scuderia, oltre a lavorare costantemente per insegnare a grandi e piccoli a cavalcare, si allena giorno dopo giorno per migliorare le sue performance. Grazie alla sua determinazione è arrivato fino in America. E’ stato infatti l’unico rappresentante italiano ai mondiali di Barrel in Georgia negli Stati Uniti e ha collezionato un risultato eccezionale per la gioia di tutto il suo team.