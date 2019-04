Il cassonetto della vergogna, indisciplina e abbandono di rifiuti: chi é il delinquente che inquina via Roma?

Avezzano. L’indignazione di esercenti e residenti lungo via Roma corre sui social.

Da circa 4 giorni qualcuno, non meglio identificato, anziché effettuare la raccolta differenziata o comunque utilizzatare regolarmente i cassonetti dell’immondizia, non ha di meglio da fare che spargere i suoi rifiuti per strada, insozzando il suolo pubblico e dando una perfetta dimostrazione di come non deve comportarsi un cittadino.

La fotografie sono pervenute al sottoscritto da più di una persona che, sottolineando come in città ci si lamenti sempre di qualsiasi cosa, sostiene, forse, come invece sarebbe il caso in primis di fare ognuno la sua parte.

Gettare alla rinfusa la propria immondizia, come ribadito dalla Corte di Cassazione Penale, sezione III, sentenza 6 ottobre 2014, n. 41352, comporta l’illecito amministrativo di cui all’art. 255 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per l’abbandono di rifiuti.

Per cui, invece di fare polemiche sterili o pretestuose su qualsiasi cosa accade ad Avezzano, dando la colpa sempre a qualcun’altro, sarebbe il caso che si stigmatizzassero gli atteggiamenti di privati cittadini che, prima ancora che commettere un illecito, creano del degrado a discapito di tutti e da tutta la collettività dovrebbero essere condannati.

Qualora veniste a conoscenza di altri fenomeni del genere, provvedete a segnalarceli o a segnalarli voi stessi alle autorità competenti.

L’ambiente é di tutti, cerchiamo di preservarlo.