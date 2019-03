Il carnival party di Pescina conquista grandi e piccoli, domenica di festa tra maschere e coriandoli

Pescina. E’ stata una vera e propria domenica di festa quella appena trascorsa a Pescina. Complice il bel tempo e il clima mite in migliaia si sono ritrovati per festeggiare insieme il carnevale. Le classi 2001, 1994, ’89, ’79, ’69 e ’59 di Pescina hanno organizzato per il “Carnival Party”. L’evento, con il patrocinio del Comune di Pescina, è andato in scena in piazza Mazzarino a partire dalle 15.

Tantissimi sono stati i bambini che si sono dati appuntamento a Pescina per divertirsi insieme tra coriandoli e stelle filanti. Un vero e proprio party per festeggiare il carnevale con la musica di dj Alessandro Ciaglia e dj Venanzio, la voce di Valerio Collalto e tanta animazione per bambini a cura del “Mondo della Baby Art” di Elettra Di Stefano. Il tutto accompagnato dallo straordinario spettacolo di magia di Mago Pablo.