“Il Cappello delle Donne”, a Magliano giornata di raccolta fondi Casa Rifugio per donne vittime di violenza

Magliano dei Marsi. Appuntamento a Magliano dei Marsi il 7 agosto con la terza edizione de “Il Cappello delle Donne”, la giornata di raccolta fondi per la Casa Rifugio per donne vittime di violenza, organizzata dalla Casa delle Donne nella Marsica, centro antiviolenza e casa rifugio della Cooperativa Sociale Be Free.

Di seguito il programma che prevede: alle 17 la “Caccia alle storie”, attività ludica per bambini e genitori; alle 18 la Lezione di “Yoga integrale” con Michele Cardilli, istruttore di Yoga Integrale e Massaggiatore Ayurvedico nel centro olistico YeB – yoga e benessere, ad Avezzano (Aq), via degli Orazi 17 (Portare un tappetino da palestra); alle 21 Battista in concerto, concerto di Pierpaolo Battista, cantautore e chitarrista abruzzese.

La Casa delle Donne nella Marsica offre accoglienza e protezione a titolo totalmente gratuito. Questo servizio gratuito è in difficoltà: i fondi annuali, pubblici e privati, che lo finanziano non bastano per far fronte alla sempre crescente e urgente richiesta di aiuto da parte delle donne. Per questo motivo la Casa Rifugio ha indetto una raccolta fondi per continuare a fornire il servizio nel territorio marsicano. Il denaro raccolto servirà per per sostenere le donne nel loro percorso di riprogettazione di una nuova vita, lontane dalle violenze subite, fornendo vitto, alloggio, supporto legale, supporto psicologico, orientamento e inserimento lavorativo, ecc.

Per aiutare La Casa:

https://www.gofundme.com/f/sostenere-la-casa-rifugio-per-donne-vittime-di-v?utm_source=customer&utm_medium=copy_link&utm_campaign=p_cf+share-flow-1