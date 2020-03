Il caporale degli alpini Fabrizio Fracassi, medaglia di bronzo al valor civile, ospite negli studi Rai di “Uno Mattina”

Trasacco. Fabrizio Fracassi, caporale maggiore scelto del 9 reggimento alpini dell’Aquila, l’altro giorno è stato ospite negli studi Rai di Uno Mattina.

L’alpino di Trasacco, insieme al colonnello comandante Paolo Sandri, al caporale maggiore scelto Marchione Giulio di Pescina e al caporale maggiore Simele Luca di Campobasso, hanno illustrato le diverse attività di soccorso alpino, sulle piste da sci e non solo.

Il conduttore Roberto Poletti si è soffermato poi sulla medaglia di bronzo al valor civile di Fabrizio Fracassi, conferitagli proprio per aver soccorso due sciatori in difficoltà, che erano finiti sotto una slavina. Fabrizio Fracassi ha però voluto dividere i meriti con il suo aiutante, Jack, il suo Labrador chocolate, da cui non si separa praticamente mai. In seguito al conferimento della medaglia di bronzo il caporale maggiore Fracassi, con l’aiuto del suo bellissimo cane, ha prestato soccorso anche ad Amatrice e nella tragedia di Rigopiano. Di seguito l’intervento completo andato in onda su RaiUno.