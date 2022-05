Il cantante avezzanese Danilo Luce porta a Genova “Tutti pazzi per la Guzzi”, concerto ai Gp Days

Avezzano. Ci sarà anche il cantautore abruzzese Danilo Luce nel programma degli GP Days, in programma dal 13 al 15 maggio a Genova. Tre giornate dedicate alla mitica Moto Guzzi e del suo storico fondatore, l’imprenditore genovese Giorgio Parodi: per tre giorni gli appassionati della mitica due ruote dell’Aquila si daranno appuntamento da tutta Italia e da molte città europee a Genova per un raduno e per scoprire le bellezze della città e di alcune località della Riviera di Levante.

Il cantante Danilo Luce è stato invitato dagli organizzatori per tenere un concerto, in cui a farla da padrone saranno i brani dell’EP di prossima pubblicazione “Centauri”, e in particolare la canzone “Tutti pazzi per la Guzzi” il primo inno dei fans della celebre motocicletta Made in Italy. A scriverlo e interpretarlo è stato proprio Danilo Luce, noto per aver preso parte in passato come cantante solista e interprete a diversi programmi tv nazionali, oltre ad aver militato in alcune rock band del panorama nazionale. Il video, che vede la partecipazione straordinaria di Elena Bagnasco (nipote di Giorgio Parodi), è caratterizzato dalla presenza di diversi modelli di Moto Guzzi. Danilo Luce si esibirà dal vivo con la sua band, che vede tra i componenti Domenico Di Girolamo (basso), Claudio D’Amico (chitarre), Angelo Melone (batteria) e Fabrizio Lauriente (tastiere).

Un ricco programma di eventi che comprende anche l’esposizione a Palazzo Tursi della famosa “Otto Cilindri”, di un “Dondolino” 500 e di un “Gambalunghino” 250. Clou delle tre giornate sarà domenica alle 17 con la manifestazione aerea della Pattuglia Acrobatica Nazionale dell’Aeronautica Militare davanti al lungomare di Corso Italia, in occasione dell’avvicinamento al Centenario dell’Aeronautica Militare del 28 marzo 2023.

Danilo Luce (Avezzano) è un cantautore e cantante. Dopo cinque stagione in qualità di vocalist per il programma televisivo di Italia 1 “Sarabanda” (condotto da Enrico Papi), si è messo in luce come interprete e supporter per alcuni noti artisti nazionali. Nel 2009, in seguito al terremoto dell’Aquila, ha scritto ed eseguito il brano “Torno a vivere”, patrocinato dalla presidenza della provincia dell’Aquila, con cui ha ricevuto il “Premio Pigro” in onore di Ivan Graziani ed è stato ospiti in trasmissioni come “I Fatti Vostri” (Rai 2) e “Notturno Italiano” (Rai International). Il suo primo album “Oh” è stato distribuito dalla Edel. Inoltre ha preso parte al film “Gangs Of New York” di Martin Scorsese.