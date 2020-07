Il caldo vi sta uccidendo? Staccate la spina e scappate subito in piscina

Vuoi staccare la spina ma non hai mai l’opportunità? Il centro sportivo Marsica sporting center di offre tutto quello di cui hai bisogno a 5 minuti da casa o dall’ufficio. Si preannuncia una settimana torrida con picchi di caldo fino a 40 gradi! Mica vorrete rimanere incollati al divano di casa con il ventilatore acceso, scappate in piscina!

La struttura immersa nel verde alle pendici del Velino è una vera e propria oasi di relax pronta ad accogliervi e a farvi godere una bella giornata d’estate. Da sempre lo staff ha pensato di creare uno spazio riservato, lontano dal caos della città e dalla routine. E già arrivando in via Ada Negri, a pochi metri dalla Panoramica, ci si rende conto di tutto ciò. L’intera area, infatti, è avvolta da un abbraccio verde che protegge tutto e garantisce la giusta privacy.

Passo dopo passo si scoprono le attrazioni della struttura dove si trova anche una grande piscina contornata da un prato verde dove potersi rilassare. La vasca centrale è poi affiancata da una piscina più piccola dedicata ai bambini e sorvegliata quotidianamente dal personale qualificato di cui il centro sportivo è dotato. A chiudere il cerchio c’è poi un’area relax, una terrazza dove consumare uno snack o una bibita fresca e degli spazi riservati a chi vuole trascorrere un momento di pace assoluta dedicandosi alla lettura di un buon libro o a un sonnellino.

“La nostra struttura e la piscina sono prive di ogni barriera e per questo adatta non solo ai bambini ma anche alle persone disabili, ha spiegato Federico Panei, membro dello staff del Marsica sporting center, “il nostro obiettivo è quello di regalare ai nostri ospiti la giusta quiete e per questo abbiamo pensato a delle formule adatte anche per chi vuole semplicemente staccare la spina. Abbiamo infatti una formula dedicata agli ingressi giornalieri e una per la pausa pranzo soprattutto per i commercianti e i dipendenti che vogliono spezzare la giornata con un tuffo e un pò di meritato relax”.

La piscina non è solo un’oasi di pace ma anche il luogo perfetto per festeggiare un momento speciale. Il centro sportivo Marsica sporting center la mette a disposizione per compleanni, lauree e anniversari. Chi ha il desiderio di ricordare un giorno particolare con la propria famiglia e i propri amici e brindare insieme a bordo piscina trova gli ingredienti perfetti nella struttura immersa nella natura che si avvale di catering esterni per condire tutto con buon cibo e bollicine.

Vi è venuta voglia di fare un tuffo? Le vasche sono aperte dalle 8.30 alle 18.30, cosa state aspettando?

Per informazioni è possibile visitare la pagina Facebook o contattare i numeri 3357312860 – 3312706068.

