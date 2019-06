Il CAI e la cura del territorio. Mattina ecologica nel Parco San Leonardo di Luco dei Marsi

Luco dei Marsi. Una mattinata di calda estate e ecologia quella dei membri del CAI (club alpino italiano) che oggi sono stati impegnati nella pulitura del Parco San Leonardo, nel Comune di Luco dei Marsi. L’atto d’amore per l’ambiente fatto dei volontari è stato organizzato dalla Sezione Cai Vallelonga-Coppo dell’Orso, presieduta da Marina Buschi, in sinergia con il Comune di Luco e la Segen. “Tutti sono chiamati a cooperare e a vigilare per mantenere la buona salute delle nostre magnifiche aree verdi, per consentire a

tutti una fruizione tranquilla e gradevole in quello scrigno di biodiversità.” ha commentato Marina Buschi. Grande esempio di educazione ambientale ed attaccamento al territorio, quindi, da parte della Sezione CAI con i suoi Volontari che già in altre occasioni ha provveduto alla pulitura dello spazio pubblico. Non sono mancati i consigli dati agli astanti ed ai ragazzi, sulla corretta fruizione dell’area verde e sull’uso dei materiali sostenibili e biodegradabili.