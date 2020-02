Il brand marsicano “Effell Style” alla Fashion Week di Milano 

Una passerella, tra le quattro più importanti al mondo in fatto di moda e di stile, quest’anno calcata anche dalla creatività abruzzese tutta al femminile. Federica Di Cola e Laura Calì hanno presentato in anteprima a Milano la loro collezione estate 2020. Dopo un mese intenso di lavoro in laboratorio, la Collezione Estate 2020 del brand marsicano Effell Style ha visto l’alba ed ha debuttato, in anteprima assoluta, sulla passerella milanese lunedì scorso.

Una passerella, quella della Fashion Week 2020 dedicata alla moda donna, calcata anche da Gucci, Jimmy Choo e Trussardi. Una pantheon del taglia e cuci, tra i quattro più esclusivi al mondo, assieme a New York, Parigi e Londra, che, lunedì scorso, si è spalancato anche alle due imprenditrici dello stile di Avezzano, Federica Di Cola e Laura Calì. Effell Style, il loro brand, esportato anche fuori Regione, continua a coltivare da anni il sogno del successo, conquistando il capoluogo modaiolo d’Italia con la sua doppia F e doppia L.

“Abbiamo presentato la collezione estate 2020, facendo debuttare sulle passerelle delle sfilate i nostri accessori, con i costumi di Serenaesse e le scarpe di Claudia Bruschini. Abbiamo puntato su total look chic e d’effetto”, affermano le due. Tendenze, stili innovativi, ultimi gridi: la prima sfilata, all’interno della cornice della Fashion Week Donna, è avvenuta lunedì 17 febbraio. L’apertura, quindi, del maxi evento glamour, è stata griffata anche dai prodotti di alta fattura e abile creatività di Federica e Laura. Allo Sheraton Diana Majestic, la serata ideata da “Fashiongang” ha dato il la alle passerelle di alta moda. “E’ stato veramente un successo, sia personale che di pubblico. – dichiarano Laura e Federica – Dopo Montecarlo, abbiamo coronato un altro nostro sogno in comune, quello di realizzare una vera sfilata con stampa e addetti del settore. Stare dietro le quinte e vedere sfilare le modelle in passerella, osservarle uscire tra il pubblico, ornate dei nostri accessori, con applausi e sguardi di contorno, per noi è stato veramente emozionante! Quella con la nostra partecipazione, è stata definita la sfilata migliore della serata evento, con un connubio perfetto tra i brand in collaborazione”.

Ma cosa devono aspettarsi le “effeline” (le affezionate al brand) per quest’estate? “Troverete una collezione totalmente ampliata, sia in modelli che materiali. – concludono le due stiliste – Possiamo dire fin da subito che non ci sarà un vero e proprio prodotto di punta, ma tanti prodotti nuovi da scoprire, uno dopo l’altro”.