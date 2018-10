Il bosco di Sesera di Oricola apre alle famiglie e agli sportivi, arrivano aree pic-nic e percorsi dedicati a trekking e bike

Oricola. Aree attrezzate per pic – nic e percorsi dedicati agli sportivi. Il bosco di Sesera, sito di Importanza Comunitaria a cavallo tra Abruzzo e Lazio, è entrato a far parte della Rete natura 2000. Considerato un bosco magico grazie alla flora e la fauna che vi risiede si è aperto allo sport. Gli amanti della mountain bike, ma anche del trekking e delle camminante immersi nella natura potranno trovare a Oricola pane per i loro denti. Grazie a un finanziamento europeo di 150mila euro il Comune di Oricola, guidato dal sindaco Antonio Paraninfi, è riuscito a costruire dei percorsi sportivi e delle aree pic nic che incrementeranno il turismo naturale in paese.

“Il bosco di Sesera esiste da sempre e viene apprezzato da tutti per la straordinarietà della sua flora e della sua fauna”, ha evidenziato il primo cittadino di Oricola, “grazie a questo finanziamento che abbiamo ottenuto è stato possibile creare una serie di infrastrutture grazie al quale crescerà annualmente il numero dei turisti che arriveranno nell’area. Si tratta di creati cinque percorsi per sport all’aria aperta, ma anche delle aree pic nic e delle altre infrastrutture utili per chi viene a visitare il nostro bosco”. Il progetto è stato realizzato grazie ai fondi Por Fesr Abruzzo 2014-2020 all’interno della sezione “Interventi per ridurre la frammentazione degli habitat e mantenere il collegamento ecologico e funzionale”. Il Comune di Oricola ha redatto per il Sic “Bosco di Oricola” un piano di gestione che ha tenuto conto non soltanto di salvaguardare le esigenza ecologiche di habitat e specie, ma anche delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali.