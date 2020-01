Il borgo di Rosciolo dei Marsi si anima con la befana, grande festa in paese per grandi e piccoli

Magliano de’ Marsi. Un asinello pieno pieno di calze ha aiutato la befana a raggiungere tutti i bambini di Rosciolo per consegnargli dolci e carbone. Si è ripetuto con un grande successo di pubblico il tradizionale appuntamento dell’Epifania organizzato dalla pro loco di Rosciolo, frazione di Magliano de’ Marsi. Il presidente Pietro Scafati e il direttivo hanno lavorato durante le feste per preparare circa 20 giochi da consegnare ai bambini fino a 3 anni e 100 calze per quelli da 3 a 11 anni.

La festa è iniziata nel tardo pomeriggio quando la befana, accompagnata dai membri della Pro loco e dall’asinello, ha iniziato il giro del paese. A ogni casa dove ha bussato è stata accolta da piatti della tradizione, minestre, dolci e vin brule. Man mano che la serata è andata avanti il corteo che ha accompagnato la befana è cresciuto sempre più e alla fine da festa per i bambini si è trasformata in festa per tutto il paese.