Il boom del vino online: il nuovo e-commerce dell’azienda pescarese Tenuta Tre Gemme

Il mondo del vino è stato – e sarà ancora, per i prossimi mesi – uno dei più penalizzati dai blocchi imposti dal Coronavirus. Col crollo dei canali di vendita tradizionali – ristorazione in primis, ma anche turismo diretto in cantina – nelle ultime settimane si è assistito all’esplosione delle enoteche online. Per alcune di esse il giro d’affari di è decuplicato, arrivando a fare in un paio di mesi il fatturato che prima facevano in un anno…Natale compreso!

Tra i progetti di vendita online più interessanti e innovativi che mi è capitato di vedere, mi piace segnalare quello della cantina Tenuta Tre Gemme, di Catignano, in provincia di Pescara (shop.tenutatregemme.com). E’ un sito e-commerce cosidetto “one-page”, cioè tutto in una pagina: al di là dell’elegante estetica, il suo punto di forza è senza dubbio l’estrema funzionalità. Lo slogan di apertura dice già molto: “compra in cantina e paga con Amazon!“.

L’idea di base è quella di evitare distrazioni per l’utente, mettendo al centro immediatezza e semplicità del processo di vendita. I prodotti sono offerti in confezioni miste già pronte o personalizzabili. Per pagare un solo modo: Amazon! Appoggiandosi al gigante mondiale del commercio online, quelli di Tre Gemme hanno risolto con un sol colpo due problemi fondamentali: quello della fiducia (se c’è Amazon di mezzo allora possiamo stare tranquilli) e quello della velocità (un solo click e in automatico troverete caricati indirizzo di spedizione e carta di pagamento…ovviamente a patto di avere un vostro account su Amazon con questi dati già inseriti)

Completano l’esperienza utente, senza dubbio piacevole e innovativa, sconti sempre aggiornati e un omaggio “prestigioso”: un cavatappi professionale Pulltap’s, noto brand internazionale, che renderà ancora più conveniente l’acquisto.

Se, come me, amate il vino, allora il mio invito è esattamente quello di cercare online i siti delle vostre cantine preferite – come questo di Tenuta Tre Gemme – e poi fare due cose: se siete “pratici” di acquisti online, riempite il carrello e fate arrivare qualche ordine alle donne e agli uomini del vino, che dovranno affrontare mesi complicati, con un invenduto tutto in magazzino e la nuova vendemmia già alle porte.

Se siete un po’ più alla “vecchia maniera”, è questo il momento buono per rimettersi in auto e andare a trovarli! Incontrerete spesso gente con una luce diversa rispetto alle persone normali: gente che vive di passione e sacrifici, di amore per la terra e per il proprio territori. E aiutarli in questo momento non è una scelta, ma un dovere!