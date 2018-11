Il black friday conquista Avezzano, domani sconti e promozioni. Ecco i negozi che aderiranno all’iniziativa

Avezzano. Conto alla rovescia per il black friday. Mancano 24 ore al “venerdì nero” che dai paesi anglosassoni è arrivato fino in Italia conquistando tutti. I negozianti del cuore di Avezzano hanno deciso di fare squadra e lanciare una campagna di sconti e promozioni. “Prosegue la volontà di coesione delle attività della città di Avezzano”, ha commentato Riccardo Savella, di Federmoda provinciale e vice presidente nazionale del gruppo giovani imprenditori della Confcommercio, “domani la nostra città vivrà il black friday come una grande piattaforma unitaria. L’offerta che una intera città può offrire non è seconda a nulla e per questo, i negozi di Avezzano, invitano i consumatori a passeggiare in città e cogliere le molteplici occasioni a loro riservate”.

Sono oltre 40 i negozi che aderiranno all’iniziativa e tanti altri se ne stanno aggiungendo nelle ultime ore: Children, Children calzature, Atelier Graziosi, Sartoria del Corso, Katherine b, Happy Idea, Zero zero setter, Marynda, Nouvelle Vogue, Galè gioielli, Sorelle Marziale,Ottica D’Amore, Abbiglieria, Franceschini Uomo, Franceschini Donna, Volver, Obag, Brums, Amelie, Satyrus, Diva, Maxim, Imperial, Aemme Calzature, Immagine, Spera Calzature, Gruppo Sartoriale, Les Griffes, Rodorigo Sport, Kent boutique, BBJ, Mondadori, Benetton, Benetton 012, Stella Zeta, Giandi, Factory Lab, Montaldi Gioielleria per I love Abruzzo il gioiello e Ippoliti collection.

“Con questa iniziativa”, ha concluso Savella, “si rinnova l’unione di intenti dei commercianti della città che credono fermamente che il rilancio di Avezzano passi necessariamente attraverso attività su larga scala e il più possibile condivise. Il black friday, anche quest’anno, è un’occasione imperdibile per mostrare a tutti quanto sia completa l’offerta commerciale che la città di Avezzano puó offrire e sperare che i cittadini avezzanesi e quelli delle zone limitrofe vogliano scegliere le strade cittadine per il loro svago e le attività locali per i loro acquisti. Siamo certi, come Federazione Moda Italia, che questa sia la strada corretta per dare un contributo importante alla rivalorizzazione della città”. I negozi che hanno aderito all’iniziativa avranno delle speciali vetrofanie attaccate alle vetrine tramite le quali i clienti potranno individuarle facilmente ed entrare a fare shopping.