Il birrificio di Tagliacozzo Fermento Marso si impone a Barcellona: ennesimo premio

Tagliacozzo. Il birrificio artigianale Fermento Marso si afferma a Barcellona con la sua Londinium, che conquista la medaglia di bronzo nella categoria “English Porter” al concorso internazionale di birre artigianali “Barcelona Beer Challenge 2022”.

Nella prestigiosa competizione, giunta alla sua VII edizione, si sono sfidati duecentoquindici birrifici artigianali provenienti da tutta Europa con oltre milletrecento birre in gara, divise in sessantaquattro differenti categorie. Il Birrificio artigianale Fermento Marso ha conquistato il terzo posto nella categoria English Porter con la sua “Londinium”, una birra nera tradizionale, con una gradazione alcolica di cinque gradi, caratterizzata da forti note di cacao, caffè d’orzo e liquirizia.

Quello conseguito a Barcellona è il secondo importante premio internazionale per il birrificio marsicano che, oltre a numerosi riconoscimenti nazionali, già lo scorso anno aveva conquistato un posto sul podio del “Concours International de Lyon 2021” con la birra 90/- Scotch Ale.

Dopo due anni di pandemia, quella di Fermento Marso è una vittoria che riempie di ottimismo il mastro birraio Stefano Venturini, che spiega come il successo al “Barcelona Beer Challenge 2022” sia «un traguardo che ci rende fieri del lavoro svolto e del percorso che stiamo facendo. Anche in un momento storico difficile come questo, non abbiamo mai smesso di credere nel nostro progetto e, quindi, di cercare di migliorarci cotta dopo cotta. Speriamo di ricevere altre belle sorprese – conclude – perché vogliamo misurarci ancora su tanti altri banchi di prova».