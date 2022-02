Il biologo nutrizionista Mariani entra nella Federazione italiana di scherma

Canistro. Lo specialista in scienze dell’alimentazione, biologo nutrizionista ha ottenuto un nuovo importante incarico. Achille Mariani è entrato nella Federazione italiana di scherma. Già nutrizionista della polizia di Stato e del gruppo sportivo fiamme oro che lavora da anni tra l’Abruzzo e il Lazio, dopo aver seguito alcuni atleti durante le Olimpiadi di Tokyo, tra cui Alberta Santuccio medaglia di bronzo a squadre nella scherma, ha ricevuto l’incarico dalla Federazione italiana di scherma.

Venerdì scorso gli è stato comunicato che farà parte del team come nutrizionista. “Entrare nella Federazione italiana di scherma è una grande soddisfazione”, ha commentato Mariani, “ringrazio Antonio Fiore, presidente della commissione medica e medico federale Fis, per la fiducia riposta in me. L’incarico ricevuto è per me motivo di grande orgoglio e cercherò di mettermi a disposizione sin da subito per svolgere al meglio il mio lavoro. Un ringraziamento anche alla polizia di Stato”.