Il bello è contagioso, ecco l’opera tutta al femminile di Maria Grazia Moro esposta a Dorabella ad Avezzano

MarsicaLive , in collaborazione con Confcommercio, ha deciso di presentare ogni giorno un’artista con l’obiettivo di far conoscere l’iniziativa e spingere gli utenti a visitare le piccole gallerie allestite nei negozi. Un progetto che è stato presentato alla cittadinanza ed organizzato da Confcommercio, Cna, Confesercenti, Pro Loco di Avezzano e con il patrocinio del comune di Avezzano per portare colore nelle strade della città attraverso l’arte.