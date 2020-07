Il bello è contagioso, ecco l’opera dove l’arte e moda si uniscono di Allegritti esposta al negozio Marynda

Avezzano. Si chiama “Il bello è contagioso” la mostra diffusa di settantanove artisti marsicani, protagonisti dell’associazione Marsarte, che sta animando le vetrine di altrettanti negozi della città con opere che raccontano il coronavirus.

MarsicaLive, in collaborazione con Confcommercio, ha deciso di presentare ogni giorno un’artista con l’obiettivo di far conoscere l’iniziativa e spingere gli utenti a visitare le piccole gallerie allestite nei negozi. Un progetto che è stato presentato alla cittadinanza ed organizzato da Confcommercio, Cna, Confesercenti, Pro Loco di Avezzano e con il patrocinio del comune di Avezzano per portare colore nelle strade della città attraverso l’arte.

Oggi vi presentiamo l’opera di Marynda, negozio di abbigliamento in via Garibaldi ad Avezzano. L’opera, per mano dell’artista Arcangelo Allegritti, rappresenta l’arte e la moda si nutrono l’una dell’altra sin dalla storia dei tempi e insieme contagiano il mondo di bellezza ed emozioni, puo’ bastare poco per cambiare l’umore di un passante e tutti i negozi insieme possono cambiare quello dell’intera città. Di bellezza non ce n’è mai abbastanza.