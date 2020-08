MarsicaLive , in collaborazione con Confcommercio, ha deciso di presentare ogni giorno un’artista con l’obiettivo di far conoscere l’iniziativa e spingere gli utenti a visitare le piccole gallerie allestite nei negozi. Un progetto che è stato presentato alla cittadinanza ed organizzato da Confcommercio, Cna, Confesercenti, Pro Loco di Avezzano e con il patrocinio del comune di Avezzano per portare colore nelle strade della città attraverso l’arte.

Tutte le attività commerciali che ospitano gli artisti esporranno le opere fino alle 23. Oggi vi presentiamo l’opera esposta al negozio Elena Mirò di Avezzano, per mano dell’artista Samuele di Marco.