Il “Bellisario” di Avezzano selezionato nella IV Biennale dei Licei Artistici

Avezzano. La Rete Nazionale dei Licei Artistici italiani promuove la Biennale dei Licei Artistici, un concorso tematico nazionale che sin dal suo avvio, nel 2016, ha registrato un gran numero di partecipazioni. Per l’anno 2022 il Concorso ha avuto come oggetto l’ideazione, la progettazione e la realizzazione di opere artistiche sul tema: “Il Futuro” – “Ogni creazione autentica è un dono al futuro – Albert Camus, Actuelles II”. La pandemia ha lasciato un’eredità difficile da gestire, ma nella quale si nascondono anche preziose opportunità. Per gli studenti dei Licei Artistici italiani e di ogni scuola d’ arte a livello internazionale – si legge nel bando di Concorso – conterà soprattutto la creatività e la capacità di reinventarsi, affrontando le grandi sfide che questo tempo pone.

Il Liceo Artistico “V. Bellisario” di Avezzano ha partecipato al Concorso con l’abito “New- st-ART” eseguito dalla 4^C sez. Design Moda, ideando un progetto total green, in grado di coniugare sostenibilità, resilienza e futuro a partire dall’osservazione dell’origami (l’arte giapponese di piegare la carta). Sotto la supervisione dell’alunna esperta in questa tecnica, Valeria Saracino della classe 2C, e guidati dalla docente Emanuela Di Sanza e dall’assistente di laboratorio Antonella Leone, gli studenti hanno ripetuto all’infinito tagli, pieghe e intarsi di singoli frammenti di carta che, uniti, hanno dato vita a un abito dalla forma unica, originale e futurista. Il look “origami” con il suo forte impatto visivo, a cui viene attribuita una nuova vita “news- st- ART”, modellato e costruito da varie mani, è lo specchio dell’unione di più personalità con differenti caratteri.

“È motivo di grande soddisfazione il riconoscimento attribuito a nostri alunni – commenta il Dirigente, Professor Damiano Lupo – per il progetto dell’abito selezionato nella Biennale dei Licei Artistici e testimonia quanto gli alunni e i docenti del nostro Liceo possiedano qualità tali da essere riconosciute in ambito nazionale. Posso affermare con orgoglio – continua il Dirigente Scolastico – che la nostra scuola sa coniugare la didattica tradizionale con progetti educativi di qualità, che consentono ai ragazzi di maturare competenze utili alla loro crescita umana e professionale, caratteristiche che daranno sicurezza ai nostri alunni per avvicinarsi al mondo del lavoro”.

L’opera è stata selezionata dal Comitato Tecnico Scientifico su 500 opere in gara per la premiazione finale che si terrà a Roma nello Spazio WEGIL dal 3 al 18 Novembre 2022 dove verrà allestita anche una mostra dei lavori migliori.