Il Barbiere di Siviglia in scena al Teatro dei Marsi: appuntamento per sabato 27 novembre

Il titolo originale dell’opera era Almaviva, o sia l’inutile precauzione.

Prima di Rossini, Giovanni Paisiello aveva messo in scena il suo Barbiere di Siviglia nel 1782 (dieci anni prima della nascita di Rossini). Con quella stessa opera, Paisiello aveva riscosso uno dei maggiori successi della sua fortunata carriera.

Il precedente successo di Paisiello (uno dei maggiori rappresentanti dell’opera napoletana) faceva sembrare inammissibile che un compositore di ventitre anni – per quanto dotato – osasse sfidarlo.

Rossini in realtà non aveva nessuna responsabilità sulla scelta del soggetto. L’opera fu infatti scelta dall’impresario del teatro Argentina di Roma, il duca Francesco Sforza Cesarini; questi voleva commissionare a Rossini un’opera per l’imminente carnevale.

A quei tempi qualsiasi rappresentazione doveva scontrarsi con le forbici della censura pontificia. Per andare sul sicuro, l’impresario propose come soggetto “Il barbiere di Siviglia”, che fu subito approvato dai censori pontifici.

La prima rappresentazione ebbe luogo il 20 febbraio 1816 al Teatro Argentina a Roma e terminò fra i fischi. Il clima generale era di totale boicottaggio, dovuto ai sostenitori della versione dell’opera di Paisiello, favorito anche dall’improvvisa morte dell’impresario del Teatro Argentina.

Già dalla seconda recita, il pubblico acclamò l’opera di Rossini, portandola ad oscurare la precedente versione di Paisiello e diventando una delle opere più rappresentate al mondo.

BIGLIETTI: Platea 1° settore: € 38 / rid. € 33 Platea 2° settore: € 33 / rid. € 28 studenti under18 € 10 Galleria: € 28 / rid. € 23 studenti under18 € 5 ONLINE: www.diyticket.it

***************

Questo il cast di sabato sera:

FIGARO (baritono) Maurizio Leoni

ROSINA (soprano) Scilla Cristiano

IL CONTE D’ALMAVIVA (tenore)

Francesco Tuppo

BARTOLO (basso comico)

Fippo Polinelli

BASILIO (basso) Massimiliano Catellani

FIORELLO (baritono) Roberto Scandura

BERTA (soprano) Anna Capiluppi

Coro dell’Opera di Parma

&

Orchestra Sinfonica delle Terre Verdiane

Maestro Concertatore e Direttore: Stefano Giaroli

Regia: Alessandro Brachetti

Scenografie: Carlo Guidetti

Costumi: Artemio Cabassi

Realizzati da Arte Scenica di Reggio Emilia

LA TRAMA

A Siviglia il Conte d’Almaviva si invaghisce della bella Rosina, la quale però vive praticamente prigioniera

a causa del suo tutore, Don Bartolo, gelosissimo di lei e intenzionato a sposarla, ma più per motivi economici

che per vero affetto. Il conte, nonostante la stretta sorveglianza di Don Bartolo, riesce comunque a comunicare

il suo amore a Rosina, ma non le rivela subito la sua identità perché vuole che lei lo ami per ciò che è e non

per il suo titolo; si presenta perciò a lei come Lindoro, un semplice studente. Rosina corrisponde il conte, ma

non sa come eludere la sorveglianza di Don Bartolo. Fortunatamente interviene Figaro, un astuto e simpatico

barbiere, ad aiutare i due innamorati facendo da ‘messaggero’; poi con i suoi consigli il conte riesce ad entrare

in casa di Don Bartolo celandosi sotto la falsa identità prima di un soldato in cerca di ospitalità e poi di un

istruttore di musica. Ma Don Bartolo è molto sospettoso, e anche lui ha un aiutante, Don Basilio, che gli

suggerisce di inventare una calunnia per screditare il conte agli occhi di Rosina. Tuttavia il conte e Rosina

riusciranno con la loro scaltrezza ad organizzarsi per la fuga, anche grazie alla complicità di Figaro, che li aiuta

distraendo Don Bartolo con la scusa di fargli la barba. Don Bartolo e Don Basilio tentano di screditare il conte

agli occhi di Rosina dicendole che lui le ha mentito; lei, pentita di essersi fidata di lui, sta quasi per mandare a

monte la fuga e sposarsi con don Bartolo per il dispetto; ma alla fine il conte chiarisce tutto, le rivela la sua

vera identità e il motivo per cui si è presentato a lei come Lindoro; Rosina capisce e accetta di sposarlo, e Don

Bartolo deve arrendersi.