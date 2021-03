Il ballerino avezzanese Ayoub Haraka su Rai Uno nel corpo di ballo de La Canzone Segreta

Lo stiamo vedendo su Rai Uno nel corpo di ballo del programma “La Canzone Segreta” di Serena Rossi, in onda ogni venerdì sera.

Il ballerino avezzanese Ayoub Haraka di strada, negli anni, ne ha fatta. Da concorrente di Amici di Maria De Filippi, al corpo di ballo di X Factor, da ballerino professionista per All Togheter Now con Michelle Hunziker a Un’ora sola vi vorrei di Enrico Brignano.

A febbraio ha partecipato al programma televisivo trasmesso sempre sulla Rai “A grande richiesta” e ha preso parte anche alla realizzazione di un importante spot di un brand internazionale.

Nel frattempo, Ayoub continua con la sua attività di produttore musicale, che affianca al lavoro di insegnante di danza in varie scuole locali e non.

Lo abbiamo intervistato per scoprire qualche curiosità sulle ultime esperienze e abbiamo approfittato della sua presenza per farci dare qualche lezione sui balletti più in tendenza di Tik Tok.

Ecco il video: