Il 9° reggimento Alpini celebra la festa del Corpo: eventi alla Pasquali e in piazza Duomo (foto)

L’Aquila. Giovedì 21 e venerdì 22 aprile 2022, il 9° reggimento alpini dell’Aquila celebrerà la sua festa di Corpo, che commemora l’anniversario dei cruenti combattimenti avvenuti nel corso del Secondo conflitto mondiale, sul fronte greco, nel 1941, per i quali il reggimento si guadagnò, sul campo, la Medaglia d’Oro al Valor Militare.

Numerosi gli eventi organizzati dal reggimento della brigata alpina Taurinense: durante la giornata di giovedì 21 le scolaresche potranno visitare la Caserma “G. Pasquali”, aperta al pubblico per l’occasione, dove sarà proposta una mostra dei mezzi e degli equipaggiamenti in dotazione alle Truppe Alpine dell’Esercito; dalle ore 10:30, presso la Basilica di San Bernardino da Siena, si terrà una celebrazione religiosa alla presenza delle principali autorità religiose, civili e militari; in serata, a partire dalle ore 19:00, la Fanfara della Taurinense si esibirà nel centro storico della città dell’Aquila.

Venerdì 22, dalle 09:30 gli Aquilani potranno abbracciare i loro alpini che, al seguito della Bandiera di Guerra del 9° comandato dal Colonnello Giammarco Laurencig, sfileranno per il Centro Storico del Capoluogo abruzzese suddivisi in 4 compagnie dei battaglioni “Vicenza” e “L’Aquila”, in uniforme di specialità. Subito dopo si terrà la solenne cerimonia militare a Piazza Duomo, a cui tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

Le celebrazioni, cui presenzierà il Generale di Brigata Nicola Piasente, Comandante della Brigata Alpina Taurinense, sono state organizzate in collaborazione con il Comando Militare Esercito Abruzzo e Molise, l’Associazione Nazionale Alpini e le Istituzioni locali e ricadono nell’anno del 150° anniversario della fondazione delle Truppe Alpine e del 70° anniversario della Taurinense e consentiranno alla cittadinanza tutta di poter ammirare gli alpini del nono reggimento, già più volte impiegati in attività operative sia sul territorio nazionale che all’estero.