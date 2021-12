Il 21enne avezzanese Amaral Ercole in una scena di House Of Gucci

Avezznao. “Se qualcuno l’anno scorso mi avesse detto che avrei lavorato al fianco del mio attore preferito mi sarei fatto una risata. Invece ad 8 mesi di distanza mi vedrete sul grande schermo al fianco di Al Pacino, Lady Gaga e Adam Driver in una scena del nuovo colossal House Of Gucci. Che dire, ancora non ci credo!, commenta così la sua seconda esperienza cinematografica il 21enne avezzanese Amaral Ercole: infatti, dopo l’esordio sul set in Red Notice, l’artista classe 2000 è presente anche nel colossal House Of Gucci in qualità di generico.

Il rapper ha lavorato nel film il 25 marzo 2021 e, durante le riprese, è stato a stretto contatto con il suo attore preferito ed icona del cinema Al Pacino, con la popstar Lady Gaga, l’attore Adam Driver e il regista Ridley Scott che lo ha condotto nella sua postazione in scena. House Of Gucci segue la storia della famiglia Gucci, raccontando l’azienda attraverso le persone che ne hanno fatto parte, tra fama, genialità, momenti difficili e sofferenze. In particolar modo il film ruota attorno al fatto di sangue avvenuto il 27 marzo 1995 e che sconvolse il mondo della moda: l’omicidio di Maurizio Gucci.

Il film ad oggi risulta essere il primo in tendenza in Italia e fin’ora ha incassato al box office oltre 3 milioni di euro solo nello stivale.