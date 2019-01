Il 2 e il 3 febbraio torna Sposiamoci. Più di 40 espositori e consulenti per gli sposi

L’Aquila. Il 2 e il 3 febbraio prossimi, nei locali del ristorante Villa Giulia, all’Aquila, torna Sposiamoci, la due giorni di esposizioni e consulenze dedicate all’organizzazione del matrimonio perfetto. Sposiamoci, giunto alla sua terza edizione, è nato per offrire servizi fondamentali per la riuscita del giorno più bello ed è dedicato a tutte le coppie che hanno la necessità di conoscere i loro fornitori. Sono più di 40 gli esperti a disposizione, per abiti, gioielli, partecipazioni, bomboniere, musica, foto, video, allestimenti, estetica, fiori. L’apertura è prevista sabato 2 febbraio alle 16 con chiusura alle 21. Mentre domenica 3, Sposiamoci accoglierà i futuri sposi dalle 11 alle 21.

Anche quest’anno, i partecipanti potranno beneficiare dell’estrazione di bonus da spendere per il loro matrimonio, tra gli operatori presenti: un bonus da 500 euro, e un bonus da 300 euro. I bonus potranno essere vinti dalle coppie che convoleranno a nozze entro il 1 febbraio 2020 e l’estrazione avverrà domenica sera alla fine dell’evento (non è necessario essere presenti al momento dell’estrazione e i vincitori saranno contattati direttamente dalla direzione).

Espositori e categoria di appartenenza:

Alessandro Luciani – produzione foto e video foto e video

Arturo Pasquinucci lista di nozze atelier big Joe – Sulmona abiti

Cake my away pasticceria

Centro benessere narciso estetica

Dama Giulia arredamenti arredamenti

Dimensione oro gioielleria

Divvì, il caricaturista per matrimoni arte e divertimento

Dolci emozioni pasticceria

Francesca sposi abiti

Francesco Di Cicco music musica freestyler luci e allestimenti

Gianmario Ventura grafica & stampagrafica e stampa

Gianni style group parrucchieri

Green actually cosmesi ecobiologica

Guido Rispoli grafica & stampa grafica e stampa

Home philosophy lista di nozze

Il paese delle meraviglie allestimenti

Ilaria Di Giustili fotografo foto e video

Legatoria centro stampa point grafica e stampa

Linea oro gioielleria

Mercury design di Rosella Andreetti grafica e stampa

Musicarte ensemble musica

Myriam Fossellini fotografie foto e video

Non solo party bomboniere

Nu art grafica e stampa grafica e stampa

Piemmeauto lista di nozze

Parrucchieri 2.0 parrucchieri

Roberta volpe narratrice arte e divertimento

Roberto Grillo fotografia foto e video

Rossana Fina floral design fiorista

Selfie box L’Aquila arte e divertimento

Sposabella di Ferella Patrizia bomboniere

Sposi d’Abruzzo magazine

Stile libero abiti bambini

Studio fotografico santarelli foto e video

Twist twist musica

Villa Giulia ristorante

Vintage car auto di lusso e d’epoca

We do, wedding cinematography video

Ristorante Villa Giulia

L’Aquila – info 347.4052616