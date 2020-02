Il 18enne avezzanese Fernando Di Genova vince il Gran Prix nazionale di squat VPL a Roma

Avezzano. Esordio con vittoria per il 18enne avezzanese Fernando Di Genova. L’atleta, specializzato nella tecnica di alzate di potenza nello squat ha partecipato questa domenica al Gran Prix nazionale di squat VPL Italia Asi Vitattiva a Roma. Erano 51 i partecipanti in gara, di cui 7 juniores. E’ proprio in questa categoria che Di Genova, grazie a una performance di spessore, si è imposto sugli avversari.

I suoi 220 kg totalizzati nella seconda alzata, pur non rispecchiando totalmente il suo potenziale, e l’alzata a 235 sono bastati per la meritata vittoria, nonostante un banale errore tecnico. Seguito in ogni allenamento dal suo allenatore Ivan Fedele del Team Ents, Fernando aveva concretizzato risultati invidiabili in palestra ed attendeva di portarli in gara già da tempo. Prossimo obiettivo i Campionati italiani di Powerlifting che si terranno a Rimini a giugno .