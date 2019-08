Il 17 torna la Biciclettata palentina, giunta alla sua ottava edizione. Ecco il programma e gli orari

Cese. Torna per l’ottava volta la Biciclettata palentina dell’associazione giovanile “Mapuche” di Cese. Un evento che vuole aggregare bambini, ragazzi e adulti attorno alla bellezza della natura e alla necessità di proteggerla dagli scempi dell’uomo. Un modo per vivere la campagna palentina in sella ad una bici, condividendo la ricchezza di questa semplicità e insieme denunciando le situazioni di degrado legate all’abbandono di rifiuti, “un fenomeno che”, dicono dall’associazione, “va combattuto con sempre maggiore determinazione soprattutto dalle Istituzioni preposte”. “Da quando siamo nati come associazione”, scrivono ancora i ragazzi di Mapuche, “stiamo cercando di sensibilizzare bambini e adulti sul tema della tutela ambientale, perché siamo certi che il tema vada affrontato soprattutto dal punto di vista culturale. Non si può però permettere che, nel frattempo, pochi incivili rovinino la bellezza del nostro verde”.

Questo il programma di oggi:

· Raduno ore 17 presso l’ex-asilo di Cese, con iscrizione (gratuita) e distribuzione delle t-shirt per i primi 100.

· Partenza ore 17:30; passeggiata in bici su un percorso adatto a tutti.

· Rientro in piazza a Cese previsto per le 19:15 con rinfresco offerto dal Comitato.

· Dalle 19:30, cena in piazza a prezzi popolari in collaborazione con il Comitato feste e concerti #cesemusiclive presentati da Luca Di Nicola.

La “biciclettata” rientra anche in una “quattro giorni” che l’associazione ha voluto dedicare a bambini, ragazzi, giovani e meno giovani. Nei prossimi giorni, infatti, si susseguiranno una passeggiata sul percorso delle Grotte palentine e la via del latte (domenica ore 17:45), un pomeriggio dedicato a bambini e ragazzi con giochi e mini-tornei, oltre al cinema all’aperto dalle ore 21, ed infine una “caccia al tesoro pazza” dedicata agli over-16. Eventi ai quali i ragazzi di Mapuche invitano a partecipare con il solito spirito aggregativo… “perché per dare continuità alla nostra passione, serve la vostra partecipazione e la vostra allegria!”, concludono.