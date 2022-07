II edizione del “Premio Beatrice Cenci” di Cappadocia, presentazione al Senato

Cappadocia. È fissata per il prossimo giovedì 28 luglio al Senato della Repubblica (Palazzo Madama) la presentazione del “Premio Beatrice Cenci”, evento organizzato dall’Amministrazione comunale di Cappadocia.

La manifestazione, dedicata alla sensibilizzazione sul tema della violenza contro le donne, si svolgerà venerdì 5 agosto, in Piazza Largo Vittorio Veneto con la presenza di noti personaggi del panorama nazionale e regionale del mondo della politica, dell’arte e dello spettacolo.

“Siamo davvero soddisfatti dei risultati che stiamo raggiungendo e siamo solo all’inizio, non ci fermeremo di certo qui”, afferma il primo cittadino, Lorenzo Lorenzin, “le capacità dei nostri amministratori sono sotto gli occhi di tutti, non posso chiedere di più dal mio gruppo“.

Sarà il consigliere delegato alla cultura Silvia Federici, a presentare alla platea le novità di questa nuova edizione: “È la prima volta che il nostro Comune varca le porte di un Palazzo così importante, spero di rappresentarlo al meglio”, dichiara Federici, “il Premio ideato da me e dal direttore artistico Marco Simeoni, ha come obiettivo principale la sensibilizzazione dell’opinione pubblica su un tema importante come la violenza sulle donne che non dovrebbe essere celebrato solamente il 25 novembre e a ricordarcelo sono proprio le nostre Grotte intitolate appunto all’eroina popolare Beatrice Cenci”.

Ad aprire gli interventi sarà il senatore Nazario Pagano che ha voluto ospitare in Senato l’amministrazione Comunale di Cappadocia ritenendo lodevole la caratura sociale dell’iniziativa. Sarà presente via streaming anche l’assessore alla cultura della Regione Abruzzo, Daniele D’Amario che interverrà da remoto.

La moderazione dell’evento sarà affidata al giornalista Raffaele Castiglione Morelli. Sarà prevista una diretta social sui canali Facebook del Comune di Cappadocia in modo di consentire a tutti la possibilità di seguire la conferenza di presentazione.