“Igp viaggio nelle scuole”: progetto educazione alimentare e sostenibilità dell’Associazione Marsicana Produttori Patate

Celano. Sarà un rientro a scuola, per i bambini della Marsica, pieno di sorprese. Per loro, infatti, arriveranno quadernoni, giornalini, giochi didattici da parte dell’Ampp, l’Associazione Marsicana Produttori Patate.

La patata del Fucino arriva dunque nelle scuole con un progetto di educazione alimentare e sostenibilità ambientale denominato “IGP Viaggio nelle scuole” promosso dall’Ampp e coordinato dal suo direttore Sante del Corvo. Nei giorni scorsi il rappresentante dell’AMPP, Marco Nucci, ha provveduto alla consegna dei materiali didattici a partire dai plessi di Pescina, Cerchio e San Benedetto nelle mani della vicepreside Maria Babbo. Seconda tappa del tour: i plessi di Lecce dei Marsi, Gioia dei Marsi e Ortucchio rappresentato dalla vicepreside Anna Maria Roselli.

Il viaggio nelle scuole marsicane è giunto ad una conclusione a Celano, nella scuola Primaria “G. D’Annunzio” alla presenza del preside Fabio Massimo Pizzardi, di Antonio del Corvo del Covalpa e del direttore del Consorzio di Tutela Patata del Fucino Igp, Mario Nucci.

Piccole cerimonie, quelle della consegna dei materiali, che dimostrano però l’attenzione che l’Associazione riserva ai cittadini giovanissimi del proprio territorio. A togliere la consueta festa che negli anni passati accompagnava questi momenti è stata naturalmente la mancanza degli stessi bambini. Ma ci sarà gioia al loro rientro a scuola, quando riceveranno in dono kit didattici, quadernoni per le diverse classi e il giornalino di Patatopoli, di grande formato, abbinato ad un inserto con cui giocare a fare gli ecologisti. Strumenti di intrattenimento dei piccoli concepiti per avvicinare i bambini alle tematiche dell’ambiente, della sostenibilità e della sana alimentazione con notizie, curiosità, quiz e ricette.

“Il progetto dell’Ampp non si esaurisce qui, appena i bambini torneranno a scuola saranno organizzate delle dirette online per far conoscere la realtà produttiva delle patate del Fucino Igp” annuncia Di Pasquale Rodolfo Presidente Ampp sottolineando come queste iniziative sono rese possibili grazie ai finanziamenti del PSR Abruzzo e all’opera di sostegno dell’Assessorato all’Agricoltura. L’opera di promozione e valorizzazione della Patata Fucino IGP nelle scuole quest’anno è stata estesa anche a livello nazionale con il progetto realizzato unitamente a Findus, “a scuola di futuro, Green camp” coinvolgendo 810 scuole e oltre 57mila studenti della scuola primaria.