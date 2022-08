Ieri l’inaugurazione dell’Inter Club Avezzano: Antonio Carlini eletto presidente dell’associazione

Avezzano. Ieri venerdì 5 agosto presso il Barissimo di via Cassinelli è stato inaugurato “L’INTER CLUB AVEZZANO”, “neonata associazione che, con spirito sportivo e goliardico, intende riunire tutti gli appassionati dei colori neroazzurri avezzanesi e marsicani”, scrive il comunicato dell’evento. “Era presente il coordinatore regionale Inter Club d’ Abruzzo, Alfredo Nardeo, che si è complimentato per l’organizzazione del club marsicano e per il già notevole numero di iscritti alla neonata associazione. I numerosi tifosi neroazzurri presenti, sorseggiando un aperitivo, si sono scambiati le proprie esperienze di gioia e … sofferenza sportiva“.

“Il club organizzerà trasferte per seguire l’Inter, sia fuori casa che a San Siro. Presso la sede del club, il Barissimo di via Cassinelli in Avezzano, sarà sempre possibile seguire tutte le partite della Beneamata ma anche incontrarsi quotidianamente per fare aggregazione sociale, principio fondamentale su cui nasce la nuova associazione. Presidente del nuovo Inter Club è stato designato all’unanimità dai soci fondatori l’avvocato Antonio Carlini, domani 6 agosto numerosi tifosi seguiranno la squadra sugli spalti dello Stadio Adriatico di Pescara per la partita amichevole Inter-Villareal esponendo, per la prima volta, lo striscione Inter Club Avezzano”, conclude il comunicato.