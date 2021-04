Idio Ridolfi e figli sulle esperienze dei professionisti del lavoro agricolo ed edile nella Marsica

Migliorare l’esperienza dei professionisti del lavoro agricolo e del settore dell’edilizia, fornendo loro apparecchiature produttive e innovative che facilitino tutte le operazioni, dalle più tradizionali a quelle più specifiche per le quali sono necessari strumenti appropriati.

Per Idio Ridolfi & figli di Avezzano questo è stato da sempre l’obiettivo alla base della linea imprenditoriale su cui si muove l’azienda.

E’ in prospettiva delle esigenze di chi fa affidamento a questa realtà, che si cerca di garantire soluzioni che riescano a coprire il maggior numero di attività che gli utenti sono portati a svolgere.

Novità nel settore dell’edilizia.

Si tratta della nuova serie R di telescopici. Ecco qualche informazione tecnica: “una nuova cabina con impostazioni ottimizzate della trasmissione per una marcia efficiente in cantiere, motori da 75, 100 e 130 HP Stage V per un minore impatto sull’ambiente, macchina connessa per una gestione più efficiente. Il design dell’abitacolo può essere personalizzato e sviluppato in accordo con il cliente”.

Nel territorio marsicano, è soprattutto il settore agricolo quello che fornisce un numero maggiore di richieste e non a caso il ventaglio di macchine legate a questo ambito è sempre in continuo aggiornamento. Ne è un esempio l’arrivo della nuova serie R AGRI (aziende agricole) Bobcat .

Novità nel settore agricolo.

“La nuova generazione di pale telescopiche serie R AGRI è apprezzata dagli agricoltori professionisti in quanto si tratta di macchine estremamente efficienti che offrono un significativo incremento della produttività. L’obiettivo della nuova generazione”, ha dichiarato il team di Idio Ridolfi e figli, “è quello di offrire un’esperienza utente di prima classe sfruttando la nuova identità della serie R con motore stage V. La cabina totalmente riprogettata è uno spazio di lavoro moderno, intuitivo e intelligente che offre un alto livello di comfort. I telescopici possono essere personalizzati o acquistati con i pacchetti AGRI che consistono in degli allestimenti preselezionati che consentono vantaggi a livello economico”.

Se sei un professionista che vuole migliorare la sua esperienza di lavoro, Idio Ridolfi e figli ti dà la possibilità di farlo con prodotti innovativi e di qualità. Inoltre, con gli incentivi dell’industria 4.0, i tuoi progetti e investimenti possono godere di una maggiore convenienza.

