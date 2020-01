Identità Golose, la Marsica protagonista al congresso di cucina d’autore con la chef avezzanese Federica Scolta

Avezzano. Si terrà a Milano, dal 7 al 9 marzo, la sedicesima edizione di “Identità Golose”, il primo congresso italiano di cucina d’autore che accoglie sul palco i più grandi professionisti della cucina e della pasticceria internazionale tra i quali Carlo Cracco, Massimo Bottura, Pietro Leemann e tanti altri.

Quest’anno anche la Marsica sarà protagonista con Federica Scolta, chef vegetariana avezzanese, che farà parte dei relatori nella giornata di lunedì 9 marzo, a partire dalle 13.45.

Federica Scolta si è buttata in tutti i tipi di esperienze in cucina e non solo. Dopo gli studi in relazioni internazionali, consegue il diploma nella scuola di Niko Romito a Castel di Sangro. Poi al ristorante Dattilo, stella michelin di Crotone dove entra in contatto con la terra, i suoi frutti e le erbe.

Il suo percorso con lo chef Simone Salvini e con lui fa esperienza sia come assistente durante gli eventi che nel ristorante “Ops” di Roma. La sua esperienza prosegue presso l'”Hotel Raphael” di Roma e poi ancora presta la sua esperienza per l’apertura di un ristorante italiano in Nepal e alle Maldive.

Ora dedica la sua arte culinaria al “Paradiso Pure living Hotel”, primo hotel vegetariano sulle Dolomiti dal quale partirà per raggiungere Milano. La fantasia è un ingrediente importante nella sua cucina e il cibo diventa comunicativo e rappresentativo di forme e sapori in tutti i sensi.