Idee regalo, si strizza sempre più l’occhio alle beauty box in abbonamento

È sempre difficile fare un regalo a una persona cara, anche se la si conosce da una vita. Che sia la propria madre, la propria figlia, compagna o amica del cuore, fare un regalo utile e sorprendente può diventare una vera e propria sfida.

Riprendendo le tendenze oltreoceano, un’idea interessante e sicuramente originale potrebbe essere quella di regalare un abbonamento beauty box.

Con la vita frenetica che facciamo, capita spesso di non avere il tempo ricercare i cosmetici più adatti alla propria persona, e per questo regalare l’abbonamento a una beauty box può rappresentare una modalità vincente per conoscere e apprezzare prodotti di bellezza e cosmetici che difficilmente si sarebbero acquistati di propria iniziativa.

Tra le realtà da prendere in considerazione, c’è l’italianissima Abiby, che si sta facendo apprezzare dalle appassionate di trucco e cosmetica.

Attivare e regalare un’abbonamento è davvero semplice: innanzitutto, va scelto il piano di abbonamento, che può essere trimestrale al costo di 29,90 euro, oppure semestrale a 24,90 euro/mese, successivamente bisogna inserire il domicilio della persona alla quale si sta regalando l’abbonamento e il gioco è fatto!

La spedizione della box è sempre gratuita, è prevista la garanzia “soddisfatta o rimborsata” sulla prima box, e cosa importante trattandosi di un regalo, l’abbonamento può essere interrotto in ogni momento, direttamente dall’area personale su Abiby.it.

Di cosa si compone la beauty box? Ci sono dai tre ai cinque prodotti ispirati alla stagione in corso. La particolarità è che i cosmetici non sono dei piccoli campioni di prova, bensì prodotti full size o travel size.

La filosofia di Abiby, infatti, è molto chiara su questo punto: le clienti devono avere la possibilità di testare i cosmetici per un periodo di tempo congruo, così da capire se sono adatti alle loro esigenze o meno. Una volta testato il prodotto, lo si può anche acquistare singolarmente sullo shop online oppure attendere la beauty box del mese successivo per provare nuovi cosmetici.

Altro punto di forza di Abiby è senza ombra di dubbio la qualità dei prodotti. Il team si avvale di collaborazioni con brand italiani e internazionali accuratamente selezionati, per soddisfare tutte le donne che adorano stare al passo con le tendenze beauty anche a livello mondiale.

“Last, but not least” la forte sensibilità del brand alle tematiche ambientali, come testimoniano le box realizzate in materiali riciclabili e l’ampio assortimento di cosmetici biologici e alternative per vegani.

Qualità, originalità, simpatico effetto sorpresa, la tendenza da qui ai prossimi mesi sembra confermare l’ascesa delle box in abbonamento. Cosa aspettate a regalarle e magari provarle voi stesse?