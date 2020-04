I Vx300 Gaming dell’avezzanese Lustri in diretta streaming per raccogliere fondi da devolvere in beneficenza

Avezzano. I Vx300 Gaming, una società sportiva degli eSports fondata dal giovane avezzanese Emanuele Lustri, sta portando avanti un’iniziativa benefica unica nel suo genere ma sicuramente da ammirare.

Infatti, sfruttando il web, la ASD Vx300 Gaming ha deciso di creare una diretta live nostop di 48 ore, attraverso il servizio di streaming offerto da Twitch, proponendo ai propri fan (e non solo) un palinsesto di tutto rispetto, con titoli come: Fifa, Fortnite, Cod, F1, League of Legends e Rocket League, solo per citarne alcuni. Durante tutta la diretta, che è partita venerdì alle 00:00 e terminerà sabato alle 23:59, sarà possibile fare delle donazioni libere che verranno interamente devolute al CESVI (a sostegno dell’Ospedale di Bergamo e al centro anziani).

Il progetto Vx300 Gaming, che nasce nel 2008, quando un gruppo di ragazzi e amici ha iniziato un percorso competitivo su Fifa e negli anni è stato capace di attrarre nelle proprie fila molti altri players, espandendo così anche il numero di titoli e piattaforme su cui operare. Fino a quando, nel 2019, l’11 aprile per l’esattezza, sono nati ufficialmente i Vx300 Gaming ASD.

La direttà, intanto, è iniziata col botto su Fifa: un picco di 80 spettatori per il derby fra vecchie glorie del pro-club del passato Vx3 e gli attuali player del team competitivo. Nella mattinata, invece, ottimo lo share su Fortnite, ma da attenzionare anche gli eventi su Call of Duty, per non dimenticare anche l’innovativo quadrangolare su pro-club (Fifa) con tanto di draft e, per finire, l’evento di chiusura su F1.

Una bellissima iniziativa, quella dei Vx300 Gaming, che stanno così dimostrando alla collettività come i videogiochi non siano un problema, ma che anzi è possibile usarli per fare beneficenza, aiutando quelle che in questo momento sono le fasce deboli di questa emergenza Coronovairus, ovvero gli anziani.

“Supportateci passando dal nostro canale, vi intratterremo in modo simpatico senza mai scadere nello scurrile, rispettando il mood dell’iniziativa. Ma soprattutto passate a Donare! #aiutateciadaiutare”

Link Utili:

Streaming: https://www.twitch.tv/vx300gaming

Donazioni: https://streamlabs.com/vx300gaming/tip

Sito web: https://vx300gaming.com