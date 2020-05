I volontari del Novpc di Tagliacozzo in prima linea durante l’emergenza: non abbassiamo la guardia, ottimisti per il futuro

Tagliacozzo. Da oltre 25 anni il Novpc di Tagliacozzo opera sul territorio abruzzese attraverso numerose attività di intervento, soccorso e sostegno ai cittadini. La giornata dei Volontari inizia la mattina di oggi alle 6.00 con il primo controllo alle tende del presidio ospedialiero di Tagliacozzo. Si controlla la pressione degli archi tenda, il quadro elettrico, si effettua la pulizia esterna e si verifica che non ci siano anomalie generiche. “Questi passaggi”, illustrano i volontari,” nell’ordinario vengono ripetuti alle 12.00, 15.00, 19.00 e 24.00 e viene sempre contattata la sala operativa Regionale. Su richiesta della Regione Abruzzo effettuiamo attività logistiche sull’intero territorio Abruzzese e ci siamo resi disponibili a dare un supporto informatico nell’occasione del Bonus famiglia”.

“Tramite i nostri canali ufficiali sui Social Network”, spiegano i volontari,” vi teniamo constantemente informati su: ordinanze, domande di contributi e buone pratiche da seguire , condivise dai Siti Istituzionali del Governo Regionale/Nazionale. I volontari tutti i giorni effettuano il servizio di assistenza alla popolazione, trasportando farmaci, ricette, distribuiscono mascherine, si recano nei negozi a fare la spesa per quelle persone anziane che preferiscono non uscire per paura di questo Virus. Abbiamo ricevuto delle donazioni e vi siamo veramente grati per questo, ed è giusto che sappiate che con quel denaro e con del denaro del fondo cassa associativo abbiamo acquistato generi alimentari per famiglie e persone in grave difficoltà economica. Tutto questo lo abbiamo fatto sempre nel massimo della riservatezza come ci insegna l’esperienza nel campo emergenziale”.

“Ad oggi sono circa 270 le richieste a noi pervenute, registrate e processate con esito positivo dall’inizio dell’emergenza, migliaia di chilomentri percorsi per darvi una mano fino a casa vostra. Andiamo avanti così,nel silenzio e sempre nel rispetto del codice etico che contraddistingue i volontari di questa Associazione da oltre 25 anni e saremo al vostro fianco fin quando questa grave emergenza non sarà terminata. Non abbassiamo la guardia in questa delicata Fase 2, noi guardiamo il futuro con ottimismo e pronti “, concludono i volontari,”ad abbracciare ognuno di voi quando tutto questo finirà”.