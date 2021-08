I vini biologici e biodinamici conquistano Sante Marie nella prima tappa di Gironi divini

Sante Marie. È iniziato ieri da Sante Marie il tour di Gironi Divini che ha aperto con una degustazione di vini biologici e biodinamici. La serata, che si è svolta nel borgo della lettura, è stata incentrata su “Biologico, biodinamico, naturale…alla scoperta del vino sostenibile”. Una categoria ampia e difficile da inquadrare che vede un lato vini che puntano su certificazioni valide in Italia e all’estero dall’altro piccoli produttori, che fanno pochissime bottiglie e che rifiutano l’omologazione e la classificazione in categorie.

“Siamo partiti da due esempi di vini frizzanti ottenuti con metodo “ancestrale”, ovvero attraverso la rifermentazione in bottiglia”, ha spiegato Franco Santini, critico enogastronomico e direttore artistico di Gironi divini, “un pecorino dell’azienda Lunaria, il brand biodinamico della Cantina di Orsogna, che con oltre 300 ettari dichiarati è una delle più importanti realtà europee di questo movimento, e il bianco Doppia Barba di Marina Palusci, azienda ben nota a tutti gli appassionati di vino naturale. Spazio poi al Trebbiano Charisma, sempre di Lunaria, insieme al Pecorino Becco Reale dell’azienda Vignamadre, emanazione della nota cantina Agriverde di Giannicola Di Carlo, uno dei pionieri del movimento bio in Abruzzo”.

“Non poteva mancare il Cerasuolo d’Abruzzo, simbolo della nostra regione”, ha continuato Santini, “in assaggio il Capo le Vigne, sempre di Vignamadre e il Manus Plere di Tenuta Arabona, bella realtà biologica di Manoppello in continua crescita. Per chiudere spazio ai rossi. Dapprima con la provocazione del bag-in-box Black Max, fatto da Massimiliano D’Addario, alias Marina Palusci, per dimostrare che anche in questo “formato in scatola” si posso fare bei vini bio. Poi un Montepulciano giovane della linea Vola Volè sempre di Lunaria e per ultimo Luì, un Montepulciano di grande struttura e carattere, prodotto della teramana Terraviva, uno dei nomi di riferimento per quel che riguarda i vini naturali in regione, con la sua capacità, rara, di coniugare spontaneità espressiva e naturalità con precisione esecutiva”.

Ospite d’eccezione della serata Giannicola Di Carlo patron di Agriverde Cantine e Vigneti biologici dal 1991 che ha scelto la filosofia del bio e ne ha fatto il suo credo. La sua testimonianza ha arricchito la serata ed entusiasmato gli ospiti. Fin dagli anni ’90 ha sposato il mondo del biologico grazie alla sua passione smodata per l’ambiente e al suo amore per l’Abruzzo!

