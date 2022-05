I tre trattamenti imperdibili del pre-estate: i consigli dell’esperto

In questo periodo dell’anno, uno dei motivi più frequenti per sottoporsi ad un trattamento di medicina estetica è quello di preparare la pelle alla stagione del sole. In estate ci sono una serie di fattori ambientali che influiscono sulla nostra pelle, quindi è importante scegliere trattamenti che non siano aggressivi ma che al tempo stesso siano efficaci contro gli inestetismi più frequenti.

Insieme alla specialista maxillo facciale Cristiana Bianca, della clinica MarianettiMED di Avezzano, vi mostriamo i trattamenti più indicati per il periodo pre-estivo.

Pronti per una pelle a prova di spiaggia?

Idratazione profonda delle la pelle per prepararla all’abbronzatura

Preparare la pelle ai bagni di sole tipici dell’estate è un must per ottenere un’abbronzatura dorata senza subirne i successivi danni da invecchiamento precoce. In questo senso, in nostro aiuto giunge la mesoterapia facciale o biorivitalizzazione .

Una delle molecole più attive utilizzate in questo trattamento è l’acido ialuronico, che iniettato nella nostra pelle produce un effetto rigenerante e rimpolpante. Aumenta la capacità delle nostre cellule di produrre più del proprio acido ialuronico, collagene ed elastina. Aiuta, grazie alla sua grande capacità di assorbire l’acqua, a idratare anche gli strati più profondi della pelle.

Esistono diversi protocolli di trattamento personalizzati per ogni paziente, a seconda dell’età, del tipo di pelle e degli altri trattamenti eseguiti.

Questi trattamenti di biorivitalizzazione migliorano la qualità della pelle preparandola all’abbronzatura, riducono le rughe sottili, uniformano il tono della pelle, donano il caratteristico bagliore di una pelle sana e, inoltre, prevengono l’invecchiamento cutaneo attivando cellule chiamate fibroblasti.

Oltre all’acido ialuronico, vengono iniettati anche dei composti, a seconda delle esigenze, per trattare varie condizioni cutanee, come macchie o sequele estreme dovute al foto-aging.

Costo del trattamento a partire da 250 Euro a seduta.

Prevenire le rughe del viso con la tossina botulinica

Durante l’estate, a causa della maggiore esposizione al sole, tendono a comparire le rughe di espressione. Strizziamo gli occhi di più o ci accigliamo regolarmente e questo ha un impatto negativo sulla nostra pelle. Il trattamento ideale a nostra disposizione proposto dalla beauty clinic ad Avezzano è la tossina botulinica. Attraverso piccole iniezioni, faremo rilassare i muscoli in modo da dare un aspetto più ringiovanito. Inoltre, questo trattamento non solo corregge le piccole linee di espressione, ma previene anche la loro formazione.

Il pre-vacanza è anche il momento ideale per considerare, in integrazione al botox, un trattamento con i filler all’acido ialuronico o un Prx-t33, il peeling lifting per combattere la flaccidità del volto. Tutti questi trattamenti rappresentano la strada ideale per donarci un’espressione rilassata e luminosa senza la necessità di ricorrere al mimetismo del make-up. E, soprattutto, otterremo un risultato naturale senza che nessuno se ne accorga!

Elimina la cellulite con la carbossiterapia

I trattamenti di carbossiterapia per eliminare la cellulite consistono nell’eseguire microiniezioni di anidride carbonica (CO2) nella zona da trattare. Questo gas, che espelliamo naturalmente attraverso la respirazione, migliora la circolazione sanguigna nelle zone trattate provocando la riabilitazione del microcircolo con conseguente eliminazione dei liquidi in eccesso accumulati.

Le sessioni di carbossiterapia variano da 10 a 30 minuti a seconda dell’area da trattare. Gli effetti collaterali possono essere arrossamento nell’area, sensazione di bruciore, piccoli lividi e leggero dolore.

Questo trattamento è indicato per il trattamento di cellulite, flaccidità cutanea, smagliature, adiposità localizzate, alopecia, occhiaie e per il ringiovanimento del viso e del corpo.

Non sai quale trattamento è ideale per il tuo tipo di problema?

APPROFITTA DELLA PROMO PER IL MESE DI GIUGNO DI MARIANETTIMED! Per tutto il mese di Giugno, nella beauty-clinic di Avezzano, sarà possibile sottoporsi ad un check-up gratuito della pelle per valutare insieme agli specialisti, i trattamenti ideali per migliorare e correggere gli inestetismi più diffusi di viso e corpo. Prenota la tua consulenza gratuita contattando il 340.9716760 o inviando una mail a [email protected].