I Tavoli delle professioni, tutto pronto per la giornata di orientamento del Rotary Club dedicata agli studenti marsicani

Avezzano. Dopo il successo dello scorso anno torna “I Tavoli delle professioni”, la giornata di orientamento promossa del Rotary Club di Avezzano, in collaborazione con il Rotaract, dedicata agli studenti degli istituti superiori della Marsica. L’evento, giunto alla sua terza edizione, è in programma per sabato al castello Orsini-Colonna di Avezzano. Gli alunni delle classi quinte, alle prese con l’esame di maturità, avranno la possibilità di confrontarsi concretamente con il mondo del lavoro grazie alla presenza di professionisti ed esperti provenienti da vari settori che si metteranno a loro completa disposizione.

“Caro studente, cosa ti piacerebbe fare da grande? Noi del Rotary Club di Avezzano vorremmo provare a darti una mano”. E’ con questo intento che i soci del Rotary Club di Avezzano, con la preziosa collaborazione dei dirigenti scolastici, sono entrati nelle scuole della Marsica per illustrare l’iniziativa e coinvolgere gli studenti invitandoli a riflettere sui loro progetti futuri lavorativi o di studio.

Parteciperanno il Liceo Classico Torlonia, il Liceo Artistico Bellisario, il Liceo Scientifico Pollione, il Liceo Statale Croce, l’Istituto Industriale Majorana, l’Istituto Tecnico-Economico Galilei, l’Istituto Agrario Serpieri, l’Istituto per il turismo Argoli di Tagliacozzo e il Liceo Scientifico di Carsoli.

“Il Rotary Club di Avezzano è entusiasta di accogliere gli studenti delle scuole secondarie superiori per la III edizione del progetto I Tavoli delle Professioni” , ha dichiarato il presidente in carica Carlo Caroli. “Un’occasione unica che consentirà ai maturandi di incontrare i professionisti del Club e del territorio appartenenti a vari ambiti lavorativi, ai quali porre domande e chiedere consigli sui percorsi di lavoro e di studio”, ha aggiunto Tiziana Paris, socia responsabile del progetto.

In particolare gli studenti avranno la possibilità di incontrare esperti in ambito medico, giuridico, economico, scientifico, umanistico, del turismo, del pubblico impiego, dell’informazione, delle forze armate e delle forze dell’ordine. Non mancheranno esponenti del mondo della musica, dell’arte e dello spettacolo. Saranno inoltre rappresentanti i vari mestieri: dal parrucchiere all’estetista, passando per l’orafo, il tatuatore, il meccanico, il sarto, il falegname e tanti altri.