I suoni dell’arte, apre le porte al pubblico Villa Anita Boccuccia per un nuovo e suggestivo evento

Avezzano. Sta per arrivare un nuovo e suggestivo spettacolo per un’altra notte d’estate sotto il cielo di Avezzano. Lunedì 13 agosto apre le porte al pubblico Villa Anita Boccuccia, in piazza Matteotti in direzione via Montevelino, per un nuovo appuntamento patrocinato dal comune di Avezzano.

L’evento fa parte del cartellone Eventi Estate 2018 ed è elaborato dall’assessorato alla cultura sotto la guida di Pierluigi Di Stefano. La terza edizione della rassegna “I suoni dell’arte”, con la direzione artistica della maestra Emilia Di Pasquale, inizierà alle 21.30. La prenotazione è obbligatoria. Al termine dello spettacolo ci sarà una degustazione offerta dall’associazione in collaborazione con l’enoteca “Baccus” e una mostra di Carmine Di Pietro.