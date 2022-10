I soccorritori della montagna tornano nelle scuole in memoria di Valeria, Gianmarco, Gian Mauro e Tonino

Avezzano. Al via la seconda edizione del progetto “Gli Angeli del Velino”, l’iniziativa che promuove la sicurezza in montagna e che coinvolge gli studenti delle scuole superiori di Avezzano. In questi giorni l’amministrazione comunale di Avezzano sta coordinando l’organizzazione che porterà negli istituti della città, per il secondo anno consecutivo, i soccorritori che il 24 gennaio del 2021 arrivarono sul Monte Velino per cercare Valeria, Gianmarco, Gian Mauro e Tonino.

Valeria Mella, Gianmarco Degni, Gian Mauro Frabotta e Tonino Durante furono ritrovati il 19 febbraio, dopo giorni di ricerche disperate rese difficilissime dalle condizioni meteo proibitive per i soccorritori.

L’iniziativa ha lo scopo di mettere in condizione i più giovani di fruire la montagna in sicurezza ma anche di farli avvicinare a quel mondo fatto di panorami e vette mozzafiato, che amavano tanto “i cercatori di meraviglia”. Così li chiamò l’allora vescovo dei Marsi, Pietro Santoro, il giorno dei funerali, in una cattedrale gremita di persone che in quelle lunghe settimane si erano unite e riconosciute in una grande comunità. Che avrebbe sperato in un finale diverso per i quattro escursionisti ma che oggi continua ancora a promettere che non li dimenticherà mai.

ALCUNI DEI SERVIZI REALIZZATI DA MARSICALIVE SULLA PRIMA EDIZIONE DEL PROGETTO ANGELI DEL VELINO