I Sindaci di Morino e Civita D’Antino inaugurano il centro estivo. In vistita a sorpresa anche il Vice Presidente della Regione Abruzzo Imprudente

Civita D’Antino. Per il secondo anno consecutivo l’Associazione Web Solution, in collaborazione con le Amministrazioni Comunali di Civita D’Antino e Morino, organizza un centro estivo per ragazzi. Nelle vite ferite da una pandemia che ha costretto a isolamento, restrizioni e perdite, riprendere il passo, ripartire, diventa oggi una sfida educativa irrinunciabile. L’estate è il momento di ricominciare, il cogliere l’ottimo che equivale alla ripresa del rapporto interpersonale e, per i bambini è il tempo delle vacanze, il momento in cui è possibile esprimersi liberamente. Questo è il tempo in cui ci si può ritrovare in spazi aperti; affinché il piacere del bambino di stare con il gruppo dei pari e di giocare diventi un momento di crescita personale.

“Quest’anno le difficoltà sono maggiori a causa delle ordinanze regionali da Covid”, afferma il Presidente Alessandro Babusci, “ma la richiesta è stata numerosa e abbiamo deciso di dare una risposta alle famiglie. Ringrazio i due Sindaci e gli amministratori che ci stanno sostenendo”.

Roberto D’Amico e Sara Cicchinelli, rispettivamente sindaci di Morino e Civita D’Antino hanno ribadito l’importanza di lavorare insieme per andare incontro alle esigenze del territorio e dei giovani. In occasione dell’incontro per il fiume Liri, ieri, il Vice Presidente della Regione Abruzzo Emanuele Imprudente, su richiesta del Sindaco di Civita D’Antino, ha fatto visita al centro estivo che si tiene nella struttura comunale, nonché punto di informazione turistica della Valle Roveto.