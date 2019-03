I rincari dei pedaggi autostradali arrivano in tribunale, Di Natale: chiediamo la sospensione definitiva degli aumenti

Avezzano. E’ andata in scena ieri al Tribunale di Avezzano la prima udienza della causa promossa da 50 cittadini contro Strada dei Parchi. L’azione civile a iniziativa popolare è volta a far dichiarare l’inadempimento del Concessionario rispetto all’obbligo di garantire agli utenti le condizioni di sicurezza della circolazione sui tratti autostradali gestiti e conseguentemente perché il Tribunale disponga la sospensione degli aumenti dei pedaggi sino alla messa in sicurezza. Ricordiamo che addirittura il Ministero dei Trasporti aveva rilevato la carenza manutentiva e la pericolosità dell’autostrada. Il Giudice, sulle contrapposte richieste istruttorie ed eccezioni delle parti, si è riservato di decidere.

I cittadini sono sostenuti dagli avvocati Capponi, De Falco, Giffi. “Ci siamo rivolti ad un giudice perché intervenga in una situazione sempre più paradossale”, dichiara il sindaco di Aielli Enzo Di Natale, “da una parte la spada di Damocle degli aumenti per ora ‘gentilmente ‘ sospeso dal concessionario, dall’altra le non adeguate condizioni di sicurezza delle autostrade. Chiediamo quindi al tribunale che vengano sospesi definitivamente gli aumenti e rimodulati i pedaggi fino a quando non venga messa in sicurezza tutta l’autostrada”.