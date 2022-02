I ragazzi di Paterno dicono no al trasferimento di don Patrizio a Pescasseroli

Avezzano. Paterno dice no al trasferimento di don Patrizio. Questa mattina, i ragazzi della frazione di Avezzano si sono ritrovati davanti alla Chiesa di San Sebastiano per ribadire il loro no alla scelta della diocesi di spostare il parroco a Pescasseroli.

Anche nei giorni scorsi c’erano state diverse prese di posizione da parte dei residenti. Il gruppo dei 40enni di Paterno aveva espresso amarezza in merito a questa decisione e all’incontro con il vescovo Massaro per parlare del trasferimento di don Patrizio Ciccone.

Il sacerdote, che da un anno e mezzo era arrivato nella frazione di Avezzano, il 26 febbraio diventerà parroco di Pescasseroli e dovrà quindi lasciare la Chiesa di San Sebastiano. I fedeli si sono opposti a questi ennesimo cambio di parroco a Paterno, il sesto in dieci anni e aspettano di essere convocati dal vescovo, monsignor Giovanni Massaro, che vuole parlare con loro.

“Siamo quasi tutti genitori di bambini che hanno potuto riprendere a frequentare la chiesa da poco meno di un anno”, hanno precisato il gruppo dei 40enni, “alcuni genitori dei comunicandi e cresimandi, altri semplicemente fedeli che hanno trovato in don Patrizio un sacerdote capace di riportare entusiasmo sia nei bambini, sia in noi genitori. Malgrado si sia insediato nel 2020, è riuscito a ricostituire una comunità parrocchiale, a riportare i giovani in chiesa”.

I 40enni, “nell’apprezzare la mano tesa al dialogo del vescovo”, si aspettano anche una valutazione delle loro ragioni e la possibilità di individuare una figura alternativa a don Patrizio per Pescasseroli.