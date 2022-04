I ragazzi dell’Itis Majorana di Avezzano secondi al RoboCup, qualificati per gli europei in Portogallo

Avezzano. I ragazzi dell’Itis Ettore Majorana di Avezzano si sono classificati secondi al RoboCupJunior, una manifestazione di interesse nazionale che mira a promuovere la robotica e l’intelligenza artificiale nelle scuole.

Le gare, che si sono svolte a Trento, sono durate quattro giorni, in cui studenti provenienti da ogni parte d’Italia si sono dati battaglia in diverse competizioni: soccer, on stage, maze e rescue line. Ed è proprio in quest’ultima categoria che i ragazzi del Majorana di Avezzano hanno gareggiato e conquistato il secondo posto, che gli è valso la qualificazione per gli europei 2022 che si svolgeranno a giugno in Portogallo.

Nel “rescue line” il robot deve riconoscere un percorso articolato ed accidentato, che in alcuni frangenti simula lo scenario di un evento catastrofico, come per esempio un terremoto, e deve catturare delle palline di due colori, che rappresentano le potenziali vittime, cercando di metterle in salvo. Il team è composto dagli studenti Hamza Qanit, Imbastari Lorenzo, Eramo Franco, Degni Alessandro, Pandoli Alessandro e Di Sarra Marco, ed hanno partecipato con il rover a cui hanno dato il nome “Exomars”, lo stesso della missione internazionale che prevede l’esplorazione del pianeta Marte. Gli studenti sono stati accompagnati dalle docenti Alessia Galli e Maria Teresa Mastrocesare, del team di robotica dell’istituto, e anche dallo stesso dirigente scolastico professor Piero Buzzelli, che voleva supportare in prima linea i suoi ragazzi in questa importante competizione nazionale.