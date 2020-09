I Ragazzi ’70 Special: festa grande a Luco tra allegria e commozione per celebrare i 50 anni

Luco dei Marsi. Una magnifica giornata di sole e costellata di sorprese, commozione e allegria ha accompagnato “I Ragazzi ’70 Special” che, sabato scorso, hanno rinnovato l’appuntamento decennale per celebrare, in questa occasione, il traguardo dei cinquant’anni. I festeggiati, nei giorni precedenti, hanno allestito un’aiuola fiorita, “siglata” col numero 70, in piazza Giovanni XXIII, da dove, dopo le foto di rito, hanno raggiunto la sala consiliare del Comune, ricevuti dalla sindaca Marivera De Rosa che, con i cadeau, ha portato ai neo cinquantenni gli auguri dell’Amministrazione, soffermandosi, oltre che sugli elementi peculiari della generazione dei ’70, sul valore e le potenzialità di “Un’età d’oro, ricca di energie ma anche di consapevolezza”, come l’ha definita la sindaca, “libera dalle impulsività di altre fasi della vita”.

I partecipanti alla giornata di festa hanno poi preso parte alla Santa Messa celebrata da don Giuseppe Ermili nella chiesa di Santa Maria delle Grazie, per concludere la festa a tarda notte, tra giochi pensati ad hoc per il rispetto delle norme anti Covid, le emozioni della reunion e la sigla finale, affidata a una magnifica batteria di fuochi d’artificio. I “Ragazzi del ’70”, in via eccezionale a causa della pandemia che ha inciso anche sullo svolgimento delle feste patronali, a Luco dei Marsi tradizionalmente affidate ai Comitati dei cinquantenni, che si avvicendano secondo appuntamenti fissi, saranno chiamati all’organizzazione delle celebrazioni per i Santi patroni nel 2022, in tandem con la classe ’71.

I nomi dei festeggiati: Alfio Amadoro, Pietro Angelucci, Loreto Bianchi, Luigi Biancone, Annalisa Bove, Fabrizio Bove, Rossano Carattoli, Luciano Caroselli, Cesidio Carusi, Guido Ciangoli, Domenico Coccia, Francesca Colucci, Francesco Crocenzi, Angela Danese, Amedeo De Amicis, Avvenente De Amicis, Anita De Renzis, Annunziata Di Battista, Emilio Di Battista, Domenico Di Giamberardino, Filomena Di Giammatteo, Michele Di Giampietro, Massimiliano Di Iorio, Francesco Di Matteo, Annamaria Di Paolo Di Paolo, Herve Bounda Djuiwat, Nicola Jane Eastwood, Americo Esposito, Edilio Galdi, Giuseppina Gallese, Rita Ippoliti, Antonio Miale, Luca Micocci, Alessio Palma, Rebecca Palma, Carmelina Panella, Giustino Panella, Nadia Panella, Giovanni Paris, Lucia Paris, Carmela Petricca, Angela Presutti, Monica Santellocco, Vannia Tribuiani, Liberata Ursitti, Isa Viscogliosi. Nel corso della mattinata di sabato, nel locale cimitero, e durante l’incontro in Comune, sono stati ricordati Francesco Buschi, Fernando Capezzali e Massimo Di Felice, appartenenti alla classe ’70 e prematuramente scomparsi.