I quattro trattamenti di bellezza perfetti per dare il benvenuto all’estate

Oltre all’alimentazione sana e all’esercizio fisico, i trattamenti viso e corpo sono i nostri alleati perfetti per l’arrivo dell’estate: diciamo addio a rughe, cellulite, adiposità…con trattamenti mirati. Vi diciamo in cosa consistono, a cosa servono e i loro risultati. Prendete nota!

Da pochi giorni è ormai ufficialmente iniziata l’estate, e, soprattutto quest’anno, dopo tanti mesi di reclusione forzata, nelle nostre menti si fa spazio il ​​momento di gettare i vestiti e abbandonarci alle gioie del sole e con esse alla tanto temuta prova costume!

La vita sedentaria dentro casa derivante dal lock-down non ha di certo aiutato alla nostra forma fisica: pelle spenta e senza luce, unita a cellulite e ritenzione di liquidi con accumulo di grasso su cosce, addome e braccia possono metterci facilmente in crisi…

Per cercare di combattere questi problemi, oggi, insieme alla Dott.ssa Francesca De Angelis della Beauty Clinic MarianettiMED di Avezzano, vi proponiamo una rassegna di quattro trattamenti corpo e viso, perfetti per preparare e tutelare la vostra bellezza all’estate perché…siamo ancora in tempo!

ULTRAFORMER PER COMBATTERE LA FLACCIDITA’ DI VISO E CORPO

Se il problema sono i tessuti troppo distesi, la soluzione si chiama Ultraformer: questo dispositivo ad ultrasuoni ad alta intensità (HIFU) di ultima generazione consente la stimolazione dei fibroblasti, più comunemente noti come cellule produttrici di collagene ed elastina. Questo effetto fa contrarre la pelle, sollevandola e rassodandola in modo non invasivo, migliorando la flaccidità e permettendo di ridefinire il contorno del corpo.

E’ un trattamento ideale in questa stagione in quanto non invasivo e lavora sia a livello di viso e collo, dove la pelle viene tesa senza cambiare l’espressione facciale, così come l’addome, per ritrovare la figura persa.

Le sedute, spiega il chirurgo plastico De Angelis, sono personalizzate in base all’area da trattare, secondo l’obiettivo desiderato, utilizzando micro e macro ultrasuoni focalizzati. I trasduttori microfocalizzati servono l’area del viso e del collo offrendo un risultato lifting senza chirurgia: rughe levigate che comportano un aspetto più giovane, contorni del viso più sodi, riduzione delle rughe intorno agli occhi e sulla fronte e diminuzione del doppio mento.

I trasduttori ad ultrasuoni macro-focalizzati vengono utilizzati per il resto del corpo, riducendo la flaccidità, rassodando l’area e migliorando l’aspetto della pelle e la sua consistenza.

Il trattamento HIFU, oltre ad essere molto efficace, è adatto a qualsiasi tipo di pelle e tono, è una procedura breve (30 minuti a seconda della zona), ed è non invasiva e permette di tornare alla normale vita sociale e lavorativa, subito dopo la seduta e non è necessaria alcuna cura pre o post trattamento.

Costo trattamento a partire da 600 Euro

ACIDO POLILATTICO PER UN “LATO B” DA SOGNO

Il problema sono i glutei ma è troppo tardi per il bisturi? Nessuna ansia, in nostro soccorso arriva l’acido polilattico che interviene sul fondoschiena con rischi zero! “Il trattamento promette un aumento lento e progressivo del gluteo consentendo il rimodellamento dello stesso con il ripristino di una incredibile forma a “cuore” dall’effetto brasiliano” spiega la specialista della clinica di Avezzano: la novità made in Korea, richiede da una a un massimo tre sedute ed i risultati ottenuti, in base alle sedute effettuate, hanno una durata di un anno, e possono arrivare fino a tre, grazie ad un mantenimento con poco prodotto una volta l’anno circa.

Il trattamento stimola la naturale produzione di collagene creando volume e sostegno: la seduta è ambulatoriale, senza anestesia, priva di dolore e ha una durata di circa 40 minuti. Anche in questo caso, nessun intervento invasivo perché il trattamento non è definitivo: pur garantendo risultati durevoli può essere ripetuto in base alla necessità di un corpo che cambia! E’ consigliabile evitare l’attività fisica per due/tre giorni ma è possibile tornare da subito alla vita sociale e lavorativa.

I vantaggi del trattamento sono l’effetto naturale e di lunghissima durata, uniti alla totale assenza di cicatrici.

Risultati? L’acido polilattico garantisce un effetto riempitivo che corregge il tanto triste “sedere piatto” non solo aumentando tonicità e rimpolpando il tessuto svuotato dei glutei ma anche offrendo una piacevole sensazione di morbidezza al tatto.

Costo del trattamento – a partire da 480 Euro a fiala

CRIOLIPOLISI PER RIDURRE IL GRASSO IN ECCESSO

Uno dei trattamenti più in voga dell’estate 2021 è la criolipolisi che definisce la figura corporea con risultati visibili in due settimane. Definita da molti come la nuova liposuzione 2.0 questo trattamento permette di liberarsi degli accumuli di grasso più difficili da smaltire, senza la necessità di un intervento chirurgico.

Smaltimento del grasso localizzato senza anestesia, senza chirurgia, senza dolore, senza degenza, senza aghi e senza farmaci. È un trattamento perfetto per trattare aree specifiche che vogliamo ridurre di qualche centimetro ma che ci costano più del necessario: interno cosce, fianchi, addome superiore, basso addome, braccia, fianchi, piaga ascellare, natiche, ginocchia.

La criolipolisi è una tecnica che rimuove le cellule adipose mediante raffreddamento e con un’applicazione superficiale. Nella zona trattata possono comparire solo lievi lividi, che scompariranno in pochi giorni. “I due giorni seguenti si potrebbe notare un leggero formicolio, ma è normale perché abbiamo sottoposto la pelle a temperature molto basse e perché il sistema linfatico torni alla normalità è necessario questa fase“, spiega l’esperta di medicina estetica.

La tecnologia Colltech controlla la temperatura ad almeno -8º C per garantire la sicurezza del paziente: il trattamento funziona con un applicatore a vuoto regolabile che agisce incapsulando selettivamente il tessuto adiposo all’interno e diminuendone la temperatura in modo controllato, producendo così l’apoptosi delle cellule adipose. Alla fine del processo, inizia l’eliminazione delle cellule adipose attraverso meccanismi fisiologici.

Nella maggior parte dei casi saranno sufficienti da una a tre sessioni di 70-90 minuti ciascuna. Naturalmente, con un intervallo di sei-otto settimane tra ogni sessione per ottenere i risultati attesi. Questi inizieranno ad essere visibili gia dalla seconda settimana.

Costo del trattamento dai 350 Euro a seconda della zona

TOSSINA BOTULINICA PER CONTRASTARE LE RUGHE DEL SOLE

In completamento alla beauty routine di preparazione all’estate non può mancare l’alleato di sempre contro le rughe: il botox!

Lungi dall’essere controproducente, il Botox utilizzato a scopo cosmetico può essere particolarmente utile in estate quando si accentuano le espressioni facciali che danno origine a molte rughe “Prima di esporsi al sole, un ritocchino su fronte e contorno occhi può aiutare sia a distendere le rughette già esistenti ma anche a prevenire la formazione di nuovi segni d’espressione” sostiene la specialista De Angelis “con l’intensa luce solare siamo più predisposti a strizzare gli occhi e corrugare la fronte, sottoponendo le zone ad uno stress intenso che causerà nuovi segni sul nostro viso”. Il prodotto, iniettato nei muscoli facciali, aiuta a rilassarli e a ridurre l’effetto di questi gesti, inoltre, in una carnagione abbronzata si evitano le aree pallide generate dalle suddette rughe e si riduce la comparsa di nuovi segni sulla pelle.

Chi ha subito un trattamento di Botox può prendere il sole senza problemi 24 ore dopo l’applicazione e non deve prendere più precauzioni di quelle indicate per proteggere la propria pelle in tali circostanze. Evitare l’irraggiamento solare nelle ore di maggiore incidenza, utilizzare creme solari e proteggersi con cappelli e occhiali sono le migliori misure che si possono adottare in estate, con o senza Botox. In questo modo proteggeremo la nostra pelle godendo dei benefici del trattamento.

Gli effetti del Botox durano dai tre ai sei mesi, un periodo che può coprire perfettamente una stagione delle vacanze.

Costo trattamento a partire da 350 Euro a fiala

Oltre a tutti i trattamenti appena indicati, è sempre importante condurre uno stile di vita sano, avendo una dieta equilibrata associata ad un esercizio fisico che ci aiuti a stare in forma con muscoli sani e forti – conclude l’esperta della beauty clinic MarianettiMED di Avezzano: “E’ fondamentale evitare un’eccessiva esposizione al sole, così come utilizzare frequentemente cosmetici rassodanti che aiutano a mantenere la pelle soda”.