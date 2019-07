Ed ecco a fine luglio, come ogni anno, i risultati delle finali della Guida Vini Buoni d’Italia del Touring Club, la prima Guida a proclamare i vincitori delle finali, ed una delle ultime ad uscire in libreria (inizio novembre). Un piccolo antipasto quindi per i lettori attenti a questo tipo di pubblicazioni. Il sottoscritto ha avuto il piacere di partecipare, come da 10 anni a questa parte, alla selezione dei 27 vini finalisti, insieme al coordinatore regionale Andrea De Palma. La votazione finale invece si è svolta col consueto meccanismo in cui degustatori di altre regioni hanno assegnato a maggioranza la Corona o la Golden Star.

Ecco i vincitori (identificati con il simbolo della Corona) dell’edizione 2020 della Guida (per ulteriori approfondimenti seguite Wine&Food Stories ):

VINI CORONATI ABRUZZO 2020 Camillo Montori

Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane Docg Riserva Fonte Cupa 2012 Cataldi Madonna

Montepulciano d’Abruzzo Doc Tonì 2015 Centorame

Trebbiano d’Abruzzo Doc Castellum Vetus 2017 Ciavolich

Trebbiano d’Abruzzo Doc Fosso Cancelli 2015 Cingilia

Colline Pescaresi Igt Pecorino 2018 Cirelli Francesco

Trebbiano d’Abruzzo Doc Anfora 2017 Col del Mondo

Colline Pescaresi Igt Pecorino Kerrias 2018 De Antoniis Adele

Cerasuolo d’Abruzzo Doc Sassello 2018 Fattoria La Valentina

Montepulciano d’Abruzzo Doc Riserva Spelt 2016 Feuduccio

Montepulciano d’Abruzzo Doc Margae 2015 Fontefico

Abruzzo Doc Pecorino La Canaglia 2018 La Quercia

Montepulciano d’Abruzzo Doc Primamadre 2013 Masciarelli

Abruzzo Doc Pecorino Castello di Semivicoli 2018 Pasetti

Trebbiano d’Abruzzo Doc Madonnella 2017 Tenuta Secolo IX

Montepulciano d’Abruzzo Doc 2016 Torre dei Beati

Cerasuolo d’Abruzzo Doc Rosa-ae 2018 Valle Reale

Trebbiano d’Abruzzo Doc Vigna del Convento di Capestrano 2018 VINI GOLDEN STAR ABRUZZO 2020: Amorotti

Trebbiano d’Abruzzo Doc 2017 Buccicatino Vini Bio

Cerasuolo d’Abruzzo Doc 2018 Feudo Antico

Terre Aquilane Igt Pecorino Casadonna 2018 Gentile Vini

Terre Aquilane Igt Pecorino 417 2018 Pepe Emidio

Montepulciano d’Abruzzo Doc 2017 Praesidium

Cerasuolo d’Abruzzo Doc Superiore 2018 Rabottini Vini e Oli

Cerasuolo d’Abruzzo Doc Per Iniziare 2018 Tenuta Terraviva

Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane Docg Lui 2016 Valentini

Trebbiano d’Abruzzo Doc 2015 Zappacosta Vini

Trebbiano d’Abruzzo Doc biologico 2018