I Marsica Centrale inaugurano la nuova stagione del Fragile, domani si [ri]parte

Avezzano. E’ ufficiale: domani riparte il Fragile drinking! Dopo un anno e mezzo di chiusura forzata a causa dell’emergenza covid uno dei locali più cool della Marsica si rinnova e torna con una veste pronta a conquistare tutti. A partire da domani sera arriverà il Fragile Mood & Food, un nuovo luogo dove incontrarsi e socializzare tra buona musica e drink.

“Abbiamo deciso di riaprire ma non come discoteca tradizionale”, ha spiegato Cristina Pascucci che insieme a Gianni Iezzi e Massimo De Ioris da anni gestisce il Fragile, “il 50% di capienza non è concepibile per una discoteca dove il bello è stare insieme, in tanti. Con questa regola, che rispettiamo, verrebbe meno proprio il concetto di discoteca: per questo abbiamo deciso per il momento di cambiare. Riapriremo come locale dalle 19 all’una e mezza per rieducare i clienti alla condivisione, allo stare insieme, al guardarsi in faccia.

Ricominceremo con la domenica, poi via via decideremo come andare avanti anche in base alla situazione pandemica. Purtroppo abbiamo capito che tutti possono fare tutto, tranne le discoteche. Allora meglio aspettare che passi questo periodo e nel frattempo fare altro. Sarà sicuramente uno dei settori più controllati, quindi meglio calibrare gli ingressi, controllare il green pass e far divertire ugualmente le persone”.

Da domani sera alle 19 spazio alla musica con i “Marsica centrale” e poi drink e prelibatezze gastronomiche per trascorre una serata all’insegna della spensieratezza e dell’allegria. Per accedere al locale sarà necessario il green pass.

Per info e prenotazioni 331.3529215