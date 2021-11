“I Marsi Fantasy Fest”: il programma di domenica 21 novembre punto per punto

Avezzano. Eventi marsicani all’insegna del divertimento di grandi e piccini. Nell’ambito della manifestazione “I Marsi Fantasy Fest” (presso il centro commerciale I Marsi di Avezzano) domenica 21 novembre – alle ore 18 – ci sarà il concerto dei “Cartoni per Caso”: gruppo aquilano formato da Ilaria Micari alla voce, Paolo Capulli voce e basso, Federico Raparelli tastiere e cori, Daniele Benedetti chitarra e Marco Panepucci alla batteria. Le più famose sigle dei cartoni animati dagli anni ’70 al 2000 (da Ufo Robot ai Pokemon, da Capitan Harlock a Dragon Ball, senza dimenticare le hit che hanno reso famosa Cristina D’Avena come i Puffi, Mila e Shiro, Jem e tante altre) vengono mixate con canzoni del repertorio italiano e internazionale rendendo il concerto adatto a tutti.

Il gruppo si diverte a giocare con la musica e con il pubblico che viene coinvolto con quiz che svelano le canzoni attraverso oggetti di scena che appaiono dal loro Cubo Magico. Domani ci sarà anche la gara cosplay e tanti stand e animazioni. Tra queste l’associazione KOINONIA Onlus che svolge da più di vent’anni attività sociale sul territorio aquilano. A valle del sisma 2009 ha ininterrottamente lavorato, sull’intera provincia, e con il suo Ludobus Ri.Scossa, per riaggregare, attraverso il gioco, le comunità colpite dal terremoto. L’associazione in questi anni ha pertanto partecipato a diversi progetti con finalità sociali, non ultimo il progetto SPINP (solo posti in piedi) che ha portato all’apertura della prima ludoteca comunale di L’Aquila “Il Piccolo Mondo”. Senza dimenticare gamesFam, una startup familiare nata dalla passione per il wargaming, hobby e la pittura delle miniature.