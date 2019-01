I marciapiedi del centro città bloccati dalla neve. E non manca l’ironia social sulla pista ciclabile

Avezzano. Il maltempo è arrivato e, negli ultimi giorni, ha portato costanti nevicate in tutto l’Abruzzo.

Avezzano è stata una delle città più colpite dalla morsa del freddo, per questo ci si aspettava un intervento repentino da parte del comune, che è arrivato solo in parte. Infatti come è possibile vedere nella foto inviataci da un nostro lettore, i marciapiedi del centro città (in particolar modo, corso della Libertà) sono ancora completamente innevati, rendendo difficoltoso il cammino dei passanti. Si teme soprattutto per l’incolumità dei più anziani, i soggetti maggiormente a rischio in queste situazioni. Non è poi mancata l’ironia sui social riguardo la presenza della neve sulla pista ciclabile. C’è chi si chiede come si farà a renderla nuovamente praticabile o, ancora, chi si domanda se effettivamente ci sarà qualcuno disposto a uscire in bici con un clima così rigido.