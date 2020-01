L’Abruzzo in un bracciale, ecco i ciondoli-simbolo più venduti nel 2019

I Love Abruzzo: i gioielli must-have del 2019? Li abbiamo individuati e classificati in base ai dati che il maestro Giuliano Montaldi, creatore del bracciale che parla della nostra terra, ha raccolto in un anno di lavoro. Ecco i ciondoli che raffigurano i simboli e i luoghi preferiti dagli abruzzesi.

1. I Love Abruzzo. “Il ciondolo presenta al centro un cuore rosso contornato dalla scritta che ha dato nome all’intero bracciale. E’ stato uno dei più gettonati in quanto è l’emblema del progetto”.

2. Rosone. “I rosoni, come il ciondolo precedente, sono oramai un classico. A differenza degli altri che vengono scelti anche in base alla provenienza di chi lo acquista, è stato venduto dappertutto”.

3. Trabocco. “Nella costa si è verificato un boom di vendite del ciondolo raffigurante i trabocchi. D’altronde quando si parla d’Abruzzo non si può non pensare a questo simbolo della cultura ‘marina’”.

4. Chimera. “Questo ha naturalmente interessato la parte più interna e centrale della nostra regione richiamando la storia del popolo dei Marsi”.

5. Orso. “L’orsetto, come anche il lupo, ha sollevato l’entusiasmo di coloro che vivono a stretto contatto con il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. A Pescasseroli, infatti, sono stati i simboli più acquistati”.

Il maestro Giuliano Montaldi parla di “un bilancio assolutamente positivo. Da quando abbiamo dato il via a questo progetto l’asticella di gradimento ha raggiunto subito il picco, per poi attenuarsi e riprendersi sempre al momento del lancio di un nuovo ciondolo. L’interesse e l’entusiasmo c’è sempre stato, sia da parte di adulti che di giovani. Quest’ultimi mi sono accorto che, a differenza degli altri, si concentrano soprattutto sulla scelta del colore, prediligendo l’argento lucido, naturale. Credo che questa iniziativa stia funzionato dal momento che coloro che acquistano il braccialetto sentono la necessità di completarlo: un ciondolo tira l’altro fino ad arrivare ad integrare tutti i 14 simboli per chiudere il cerchio”.

